Niespodziewane problemy Djokovicia? Co za wieści tuż przed meczem z Hurkaczem!

Hubert Hurkacz może mieć mieszane uczucia. Z jednej strony Polak jako rezerwowy skorzysta z kontuzji Stefanosa Tsitsipasa i zagra w turnieju ATP Finals. Niestety dwie porażki Greka sprawiły, że wrocławianin nie ma szans na awans z grupy. Może jednak pokrzyżować plany najlepszemu tenisiście świata.

ZOBACZ TAKŻE: ATP Finals w Turynie - 16.11. Plan transmisji

Po porażce z Jannikiem Sinnerem Serb potrzebuje zwycięstwa, aby nie martwić się o awans do kolejnej rundy włoskiego turnieju. Djoković już w trakcie Wimbledonu przekonał się, że starcia z Polakiem nie należą do najłatwiejszych. Hurkacz w przeciwieństwie do Nole nie ma nic do stracenia. Pierwsze zwycięstwo w karierze z Djokoviciem byłoby ogromnym sukcesem najlepszego polskiego singlisty.

W meczu z Polakiem to Serb będzie grał pod presją. W trakcie całej kariery najbardziej utytułowany tenisista w historii, wielokrotnie udowadniał, że potrafi perfekcyjnie zarządzać kryzysowymi sytuacjami. Jednak zdaniem dziennikarzy "La Gazzetta dello Sport" lider światowego rankingu na korcie będzie walczył nie tylko z Polakiem.

Djokovic salta l'allenamento. deve recuperare dalle fatiche con Sinner o è influenza? https://t.co/6hTe5wc988 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) November 15, 2023

Jak donosi włoska prasa, Djoković może mieć problemy zdrowotne. Włoski dziennik ujawnił, że lider rankingu odwołał swój ostatni trening przed kluczowym meczem z Hurkaczem. Być może powodem było zmęczenie po wyczerpującym, trzysetowym pojedynku z Jannikiem Sinnerem, ale z drugiej strony już w meczu z Włochem widać było, że Serb walczy z katarem, co wielokrotnie uchwyciły kamery. Sztab i najbliższe otoczenia Djokovicia nie komentują całej sprawy.

K.P, Polsat Sport