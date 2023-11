Novak Djoković obrażony po meczu z Hubertem Hurkaczem. "Bardzo dziwny wywiad"

Novak Djoković pokonał Huberta Hurkacza w swoim trzecim meczu podczas turnieju ATP Finals w Turynie, ale wciąż nie może być pewny awansu do półfinału. Po pojedynku z Polakiem był wyraźnie zniesmaczony zachowaniem kibiców na trybunach, którzy buczeli w jego kierunku. Z tego powodu legendarny Serb udzielił lapidarnego wywiadu.

Lakoniczny wywiad Djokovicia z dziennikarzem na korcie po meczu z Hurkaczem był spowodowany zachowaniem fanów na trybunach, którzy wyraźnie nie przepadają za Serbem. Już wcześniej dochodziło do napiętych relacji między trybunami a doświadczonym zawodnikiem w trakcie trwania turnieju we Włoszech.

I tym razem było podobnie. Djoković zanim udzielił wypowiedzi, poprosił dziennikarza o chwilę cierpliwości do momentu, kiedy buczenie umilknie. Ten chwilę później zapytał go o powody przygnębienia po drugim secie, na co "Nole" odpowiedział wymownie.

- Przygnębienia? Dlaczego tak uważasz? Po prostu przegrałem seta. Zagrałem dobry mecz - skwitował.

"Bardzo dziwny wywiad" - przyznał Tomasz Tomaszewski, który komentował mecz Djokovicia z Hurkaczem.

Wygrana Djokovicia, ale stracony set z Hurkaczem może sprawić, że Serb nie awansuje do półfinału. Wszystko rozstrzygnie się po wieczornej konfrontacji Jannika Sinnera z Holgerem Rune. Obecnie Włoch posiada dwa punkty, a więc tyle samo co lider rankingu ATP. Na trzecim miejscu z "oczkiem" plasuje się Duńczyk.