Marzec podpisał umowę, która ma obowiązywać do końca sezonu 2024/2025.

"Trener pochodzący z Krakowa, zanim zasiadł na ławce szkoleniowej, wcześniej sam był zawodnikiem i swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w barwach Bronowianki Kraków, skąd następnie przeszedł do Wisły Kraków, gdzie rozegrał niemal 200 spotkań.

ZOBACZ TAKŻE: Były piłkarz Zagłębia Lubin: Czesi muszą włożyć ogromny wysiłek, aby pokonać Polskę

W piłkarskim CV ma także występy w innych polskich drużynach: GKS Bełchatów, Stomilu Olsztyn, Górniku Zabrze czy GKS Katowic. W swojej karierze występował również za granicą w greckich AE Larissasi Kallithea GS oraz w fińskich Tampereen Pallo-Veikot i FC Jazz" - napisano o Marcu w czwartkowym komunikacie Podbeskidzia.

Przypomniano w nim, że pracę trenerską rozpoczął w 2005 r, w Wiśle Kraków: "Aż do 2014 roku był szkoleniowcem zespołu do lat 19. Po 12 latach spędzonych w klubie z rodzinnego miasta, został asystentem Franciszka Smudy w Górniku Łęczna. W sezonie 2018/19, został pierwszym trenerem trzecioligowego KKS Kalisz, a w kolejnym sezonie prowadził już Stal Mielec, z którą nie tylko dotarł do 1/4 finału Pucharu Polski, ale uzyskał awans do ekstraklasy, wygrywając pierwszoligowe rozgrywki".

Od września 2022 roku do marca 2023 roku pracował w Wieczystej Kraków.

W sztabie szkoleniowym Podbeskidzia doszło też do innych zmian. Asystentem Marca jest Jakub Nowak (31-latek, który dotychczas był związany z Dunajcem Nowy Sącz). Trenerem bramkarzy został Mariusz Mucharski, który wcześniej pracował pracował w Termalice Bruk-Bet Niecieczy, Koronie Kielce, Wiśle Puławy oraz Wiśle Płock. Wcześniej przez wiele lat był bramkarzem, między innymi w Wiśle Kraków.

Bielszczanie w tabeli 1. ligi zajmują 17. miejsce z dorobkiem 13 pkt. Następne spotkanie rozegrają 24 listopada. Na wyjeździe zmierzą się z Chrobrym Głogów.

mtu, PAP