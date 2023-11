Nie rób jaj, tylko je zbadaj! – zachęca Projekt Warszawa. Stołeczny zespół siatkarski opublikował specjalny spot, w którym zachęca do profilaktycznych badań przeciwnowotworowych w ramach akcji Movember. Listopad jest miesiącem profilaktyki nowotworów jąder i prostaty.

Projekt Warszawa wciąż w świetnej formie! Podopieczni trenera Piotra Grabana spisują się kapitalnie w tym sezonie PlusLigi, ale jak każdy mężczyzna muszą mieć się na baczności. Przeciwnik może czyhać nie tylko na boisku – takimi słowami rozpoczyna się spot promocyjny Projektu Warszawa. Tym razem nie chodzi tylko o kontuzje czy urazy boiskowe, ale sprawa jest znacznie ważniejsza, bo dotyczy zdrowia każdego mężczyzny.

– Jak co roku, bo już od paru lat to nasza drużynowa tradycja, badamy się urologicznie. Razem z panem doktorem obaliliśmy wszystkie mity, że faceci powinni się badać dopiero po 40. roku życia. To nieprawda – można się badać już od 18. roku samoczynnie raz w miesiącu i zgłaszać nieprawidłowości lekarzowi, ale również raz w roku należy iść na USG – powiedział Andrzej Wrona, kapitan stołecznego zespołu.

Cała drużyna Projektu Warszawa nie tylko odbyła szereg badań profilaktycznych, ale również zachęca do zbadania się kibiców i sympatyków siatkówki poprzez specjalny film z udziałem trenera zespołu – Piotra Grabana. Profilaktyka jest podstawą w tym aspekcie, co słusznie zauważa również lekarz, który przebadał zespół.

NIE RÓB JAJ, TYLKO JE ZBADAJ! PROJEKT WARSZAWA WSPIERA AKCJĘ MOVEMBER 🥚🥚



Na boisku jak w życiu - dobrze rozpoznany przeciwnik to znacznie większa szansa na wygraną. Pamiętaj o profilaktyce 🫡#PlusLiga #Movember pic.twitter.com/GLk9FkGf7j — Projekt Warszawa (@projektwarszawa) November 15, 2023

– Okazuje się, że mężczyźni słyszą o tej akcji i wielu młodych ludzi zgłasza się w ramach Movember po raz pierwszy, aby odbyć badania urologiczne. Jeżeli chodzi o nowotwór jądra na szczęście jest to nowotwór, który daje świetne rokowania i szanse na wyzdrowienie są bardzo duże. Nie należy jednak zapominać, że im wcześniej choroba jest wykryta, tym łatwiej się ją leczy – dodał lek. Piotr Grabiec, ekspert kierujący Oddziałem Andrologii i Urologii Czynnościowej i Rekonstrukcyjnej w warszawskim szpitalu, gdzie badali się zawodnicy Projektu Warszawa.

Dobrze rozpoznany przeciwnik to znacznie większa szansa na wygraną. Ważne jest, aby pamiętać o badaniach w ramach profilaktyki nie tylko w specjalnym miesiącu jakim jest listopad, ale również przez cały rok. Zdrowie to podstawa!

Informacja Prasowa