Ślepsk nie postawił się Cuprum. Cenne punkty lubinian.

Początek spotkania zapowiadał obiecujący rezultat w wykonaniu gospodarzy. Świetnie radził sobie Bartosz Filipiak, ale po drugiej stronie równie dobrze odpowiadał Adam Lorenc. Nagle jednak Ślepsk złapał przestój w swojej grze i długo nie mógł doprowadzić do własnego serwisu przy zagrywce Wojciecha Ferensa. Łatwo zdobyte prowadzenie zostało doprowadzone do końca, a seta atakiem zakończył Lorenc.

Drugi set miał bardzo podobny przebieg, bowiem lubinianie łatwo objęli prowadzenie i nie chcieli go oddać aż do samego końca. Znów świetnie radził sobie Lorenc, a do tego cenne punkty dokładał Kamil Kwasowski. W końcu ostatni punkt widowiskową obroną piłki uderzanej na czystej siatce zdobył libero - Maksymilian Granieczny, a lubinianie prowadzili 2:0 w całym spotkaniu.

W trzecim secie gospodarze byli najbliżej nawiązania kontaktu z rywalami, ale znów nastąpił przestój. Od stanu 13:10 gra zatrzymała się po stronie Ślepska, z czego korzystali siatkarze Cuprum. Na środku brylował Paweł Pietraszko, a podopieczni trenera Dominika Kwapisiewicza byli bezradni. W końcu to właśnie Pietraszko zaserwował asa i rozstrzygnął losy całego spotkania.

Ślepsk Malow Suwałki - KGHM Cuprum Lubin 0:3 (20:25, 23:25, 17:25)

Ślepsk Malow Suwałki: Bartosz Filipiak, Paweł Halaba, Konrad Stajer, Matias Sanchez, Joaquin Gallego, Ziga Stern - Mateusz Czunkiewicz (libero) - Maksim Buculjevic, Bartosz Firszt, Łukasz Rudzewicz, Arkadiusz Żakieta

KGHM Cuprum Lubin: Kamil Kwasowski, Paweł Pietraszko, Danilo Gelinski, Jakub Strulak, Adam Lorenc, Wojciech Ferens - Mateusz Masłowski (libero) - Maksymilian Granieczny (libero), Kajetan Kubicki

MVP: Adam Lorenc (KGHM Cuprum Lubin)

PI, Polsat Sport