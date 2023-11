W ostatnim meczu fazy grupowej tegorocznych rozgrywek ATP Finals w Turynie dojdzie do arcyważnej konfrontacji pomiędzy Andriejem Rublowem a Alexandrem Zverevem. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Rublow po dwóch porażkach, w których nie ugrał nawet seta, nie ma już szans na wyjście z grupy i awans do półfinału. Co innego Zverev, który do pełni szczęścia potrzebuje wygranej, ale nawet triumf może nie zagwarantować mu końcowego sukcesu.

Niemiec posiada w swoim dorobku punkt, a więc tyle samo co Hiszpan, lecz w bezpośrednim starciu lepszy był reprezentant naszych zachodnich sąsiadów. Jeżeli Zverev przegra z Rublowem, a Alcaraz polegnie z Miedwiediewem, wówczas trzech zawodników będzie miało na koncie "oczko" i o kolejności zadecyduje tzw. mała tabelka, a w niej bilans setów. Ten lepszy ma Alcaraz.

ZOBACZ TAKŻE: To już koniec! Hubert Hurkacz powiedział "basta"

Jeżeli jednak Zverev pokona Rublowa, a Alcaraz zwycięży Miedwiediewa, wówczas trzech zawodników będzie mieć przy swoim nazwisku dwa punkty. Rosjanin jest już pewny awansu, natomiast o drugiej lokacie zadecydują sety.

Ostatni raz Zverev rywalizował z Rublowem pod koniec października w ćwierćfinale ATP w Wiedniu. Lepszy okazał się Rosjanin, który wygrał także dwa inne pojedynki z Niemcem w tym roku.

Relacja i wynik na żywo meczu Rublow - Zverev od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport