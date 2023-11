Były reprezentant Czech nie ma wątpliwości. "Polacy sami sobie to zrobili"

Grzegorz Michalewski: Mecz Polska – Czechy będzie ostatnim spotkaniem w tych eliminacjach dla Polaków, a Czesi zagrają jeszcze w Ołomuńcu z Mołdawią. Dla Polaków to będzie najważniejsze spotkanie. Według pana który z tych meczów będzie istotniejszy dla reprezentacji Czech?

Tomáš Řepka: Muszę powiedzieć, że jest mi żal polskiej drużyny, bo Polacy zasługują na awans do Euro i powinni grać regularnie w takim turnieju. Niestety sami sobie skomplikowali tę sytuację. Nie są w łatwej pozycji, ale może się zdarzyć że pokonają Czechów, a Czesi przegrają z Mołdawią i może to być jeszcze bardziej ciekawe. Myślę, że to się jednak nie stanie. Czechom wystarczy u was zdobyć punkt i mieć pod kontrolą mecz z Mołdawią, to wszystko załatwi. Ale pytanie jest jeszcze takie - jakie drużyny zagrają w barażach.



Jakie są przyczyny tego kryzysu, który mają w ostatnich meczach reprezentacje Czech i Polski?



Od początku byłem przekonany, że ta grupa jest na tyle łatwa, że spokojnie awansujemy my i Polacy. Oczywiście Polska była zdecydowanym faworytem i nie wiem, jak to się stało. Być może problemem był trener i że ta drużyna nie funkcjonuje dobrze. Czesi mają zresztą takie same problemy jak Polska. Myślę, że to jest właśnie to.



Problemem obu reprezentacji jest wybór systemu gry w obronie trójką w środku czy w klasycznym ustawieniu czwórką z tyłu. Który wariant jest lepszy dla Czechów?



Myślę, że jeżeli są nauczeni grać systemem na trzech środowych obrońców, tak jest to w porządku. Uważam, że ja grałbym klasycznie 4-4-2. Nie wiem, jak to mają w Polsce, ale gdybym był trenerem i miałbym taką szansę, to wróciłbym do tego starego ustawienia 4-4-2.



Jan Kuchta będzie grał w ataku? Patrik Schick nadal jest kontuzjowany i przeciwko Polsce nie wystąpi.



Zgadza się. Mam nadzieję, że również Hlożek będzie w porządku i będzie mógł zagrać z Kuchtą z przodu. Zobaczymy. Schicka jest szkoda. Życzyłbym wam tej wygranej, ale jestem Czechem i myślę, że Czesi nie zawiodą. Zaryzykuję stwierdzenie, że możemy tam wygrać.



W pierwszym meczu Czesi pokonali Polaków 3:1, strzelając dwa gole w ciągu kilku minut. Teraz obie ekipy zagrają w Warszawie, gdzie na trybunach będzie ponad pięćdziesiąt tysięcy kibiców. To będzie zupełnie inne spotkanie. Jak według pana powinni zagrać Czesi, aby wygrać ten mecz?



Z dobrze zabezpieczoną obrona. Nie pchać się nigdzie. Mieć w podświadomości, że to jest skomplikowane. Nie mogą się bać grać z czwórką z tyłu. Pilnować i później nawet kontratakować, dlatego że Polacy grają w domu i kibice też już będą zdenerwowani, będzie na przykład do przerwy 0:0, będą chcieli naciskać. Być może nagle Polska zacznie grać otwarcie i pojawią się „szczelinki” dla naszych napastników, które mogliby je wykorzystać i strzelić gola. Ale powtarzam, że będzie to otwarty mecz i wszystko może się wydarzyć.