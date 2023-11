Deszczowe warunki w Japonii. Kajetanowicz i Szczepaniak w czołówce

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajmują trzecie miejsce w WRC2 Challenger po pierwszym etapie Rajdu Japonii. Polacy konsekwentnie realizują swój plan, którym jest zdobycie tytułów mistrzowskich na koniec sezonu. Piątkowe zmagania utrudnił obfity opad deszczu. Rywalizacja na ułamki sekund w takich warunkach nie należy do łatwych - momentami robiło się niebezpiecznie, przez co interweniować musieli organizatorzy, przerywając i odwołując jeden odcinek specjalny.

Warunki pogodowe utrudniły przeprowadzenie pierwszej pętli piątkowego etapu Rajdu Japonii. Rozpoczynający odcinek Isegami's Tunnel został przerwany po wypadkach Daniego Sordo i Adriena Fourmaux. Na szczęście zawodnikom nic się nie stało, ucierpiały jedynie samochody. Kolejna próba została rozegrana - reprezentanci ORLEN Rally Team wykręcili na niej piąty czas w WRC2 Challenger. Trzeci oes został odwołany z powodów bezpieczeństwa, a dokładniej braku możliwości ewentualnej interwencji helikoptera ratunkowego.

Po serwisie załogi ponownie pojawiły się na tych samych odcinkach specjalnych, Polacy uzyskiwali na nich czwarte rezultaty. Dzień zakończył drugi przejazd widowiskowej próby rozgrywanej na stadionie Toyoty, gdzie Kajetanowicz i Szczepaniak zanotowali trzeci rezultat.

– Podsumowując pierwszy etap Rajdu Japonii myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Kontynuujemy realizację planu, którym jest mistrzostwo świata w WRC2 Challenger na koniec sezonu. Nie jest to łatwe. Pomimo tego, że konkurencja nie jest aż tak mocna, jak na niektórych europejskich rundach, to jednak warunki, jakie zastaliśmy na trasie, są ekstremalnie trudne. Było bardzo dużo wody, aquaplaningu i loterii. My mieliśmy trochę łatwiejsze zadanie ze względu na to, że nie musieliśmy tak cisnąć. W tej chwili zajmujemy trzecie miejsce w Challengerze i to daje nam mistrzostwo świata, ale mamy jeszcze dwa długie dni do przejechania. Wszystko może się wydarzyć. Muszę być bardzo mocno skoncentrowany i starać się cieszyć jazdą. Nie wszystko działa idealnie, ale rzadko trafia się rajd, gdzie wszystko jest idealne. Na ten moment jest dobrze – wypowiedział się Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Drugi etap rywalizacji rozpocznie się po północy czasu polskiego. O godzinie 00:04 rozegrany zostanie OS 9 Nukata Forest 1 (20,32 km), po którym załogi walczyć będą na OS 10 Lake Mikawako 1 (14,78 km, start o godzinie 01:05), OS 11/12 Okazaki City SSS (2,84 km, godz. 03:15 i 3:26). Pętle przedzielać będzie strefa zmiany opon bez tradycyjnego serwisu, w której zawodnicy mogą dokonywać tylko podstawowych napraw, bez udziału zespołu mechaników. Po niej powtórzone zostaną próby Nukata Forest (godz. 05:04) i Lake Mikawako (06:05), a na koniec dnia rozegrane zostaną jeszcze OS 15 Shinshiro City (6,70 km, godz. 07:11) i trzeci przejazd Toyota Stadium SSS (2,10 km, godz. 11:35).

KN, Informacja prasowa