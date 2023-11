Dramat! Polacy rozbici przez Argentyńczyków. Komplet porażek i powrót do domu

Reprezentacja Polski do lat 17 przegrała na zakończenie fazy grupowej mistrzostw świata z Argentyną 0:4 i z kompletem porażek odpadła z dalszych zmagań.

Po porażkach z Japonią 0:1 oraz Senegalem 1:4, Polacy wciąż mieli teoretyczne szanse na wyjście z grupy - nawet z drugiego miejsca. Warunkiem koniecznym była jednak wysoka wygrana nad Albicelestes - co najmniej różnicą trzech goli oraz porażka Japonii z Senegalem.

Biało-Czerwoni mogli liczyć także na awans do fazy pucharowej mistrzostw jako jedna z czterech najlepszych drużyn z trzecich miejsc, ale i w tym przypadku należało pokonać rywali z Ameryki Południowej i liczyć na korzystne wyniki z innych boisk.

Możliwe warianty oraz scenariusze zostały jednak brutalnie zweryfikowane na boisku. Co prawda początek meczu był całkiem optymistyczny w wykonaniu podopiecznych Marcina Włodarskiego, którzy starali się grać odważnie i stwarzać dogodne okazje do zdobycia bramki. To jednak Argentyna otworzyła wynik. W 34. minucie piłkę z najbliższej odległości w siatce umieścił Thiago Laplace.

Polacy schodzili na przerwę z jednobramkowym deficytem, natomiast druga połowa rozpoczęła się od utraty drugiego gola. Już w 46. minucie prowadzenie podwyższył Agustin Ruberto.

Nie minęło sześć minut, a było już 3:0. Tym razem na listę strzelców zapisał się Ian Subiabre. Polacy wyglądali na kompletnie rozbitych, a kolejny raz honoru naszego zespołu bronił bramkarz Michał Matys, który wygrywał pojedynki jeden na jeden.

W 86. minucie Matys był jednak bezradny wobec akcji Santiago Lopeza, który w sytuacji sam na sam zdobył czwartą bramkę dla Argentyny, tym samym ustalając końcowy wynik.

Biało-Czerwoni od czasu do czasu odgrażali się Albicelestes. Jedną z efektowniejszych akcji przeprowadził jeszcze w pierwszej połowie kapitan Krzysztof Kolanko, ale były to pojedyncze zrywy naszego zespołu.

Polacy ostatecznie musieli pogodzić się z kolejną porażką na mundialu i z Indonezji będą wracać w minorowych nastrojach. Komplet porażek oraz bilans bramkowy 1-9 to coś, czego nie zakładano przed turniejem w wykonaniu półfinalistów mistrzostw Europy.

W drugim meczu Japonia pokonała Senegal 2:0, co oznacza, że wszyscy grupowi rywale Polaków skończyli zmagania grupowe z sześcioma punktami. O kolejności zadecydował zatem bilans bramkowy. Pierwsze miejsce zajęła Argentyna (8-3), drugie Senegal (6-4) i trzecie Japonia (4-3), która dzięki wygranej również zapewniła sobie awans do 1/8 finału.

Polska U17 - Argentyna U17 0:4 (0:1)

Bramki: Laplace 34, Ruberto 46, Subiabre 52, Lopez 86