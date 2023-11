Polscy piłkarze, którzy z kompletem dziewięciu punktów prowadzą w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21, zagrają w najbliższych dniach dwa mecze grupy D. W piątek w Łodzi z Izraelem, a 21 listopada w Essen z Niemcami. Będą wzmocnieni Jakubem Kamińskim z kadry seniorów. Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Izrael na Polsatsport.pl.

Reprezentacja młodzieżowa, prowadzona od niedawna przez Adama Majewskiego, który zastąpił 22 września obecnego selekcjonera dorosłej kadry Michała Probierza, ma na koncie trzy zwycięstwa, dziewięć zdobytych bramek i żadnej straconej.

Drugie miejsce zajmują Niemcy - odnotowali dwa zwycięstwa w dwóch spotkaniach.

Z Izraelem, który dotychczas rozegrał tylko jeden mecz w eliminacjach (m.in. z powodu konfliktu zbrojnego z Hamasem), podopieczni Majewskiego zmierzą się w piątek o godz. 16 w Łodzi. Natomiast z Niemcami spotkają się we wtorek na wyjeździe - w Essen o godz. 18.

Biało-czerwoni przystąpią do tych meczów wzmocnieni. Powołanie otrzymał bowiem m.in. Jakub Kamiński z VFL Wolfsburg, który dotychczas regularnie grał w reprezentacji seniorów (14 występów).

"Oczywiście, moje ambicje są takie, żeby być z pierwszą reprezentacją i jej pomagać, ale tym razem decyzja była inna. Zadzwonił do mnie trener Michał Probierz, rozmawialiśmy na ten temat. Moja sytuacja w klubie nie jest teraz najlepsza, gram mało minut, stąd decyzja, żeby pomóc kadrze U-21" - przyznał Kamiński, cytowany na stronie polskiej federacji.

"To żadna ujma, to też reprezentacja Polski, drużyna, którą trzeba godnie reprezentować. Jest orzeł na piersi i jestem dumny, że mogę tę koszulkę nosić. Przyjeżdżam pomóc i mam nadzieję, że to zrobię" – dodał 21-letni zawodnik Wolfsburga.

Bezpośrednio z eliminacji na ME awansuje dziewięciu zwycięzców grup oraz trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc. Pozostałe sześć drużyn, które zajmą drugie pozycje, utworzy trzy pary barażowe. Ich zwycięzcy także wystąpią w turnieju finałowym, który odbędzie się latem 2025 r. na Słowacji.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Izrael na Polsatsport.pl. Początek o 16:00.

mtu, PAP