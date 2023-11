Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski

- Polski Komitet Olimpijski znalazł wspaniałego sponsora, którym jest Jastrzębska Spółka Węglowa. To jest sponsor, który ma na celu promowanie i edukację najmłodszych. Już mamy pierwsze imprezy i eventy zorganizowane dla młodych adeptów sportu, którzy na co dzień mieszkają w domach dziecka. To dla nas ogromna radość, że te dzieciaki będą mogły przyjeżdżać do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, szkolić się, edukować. Chcemy, aby te dzieci aktywnie spędzały czas. Oczywiście Jastrzębska Spółka Węglowa będzie też wspierała polskie związki sportowe i Polski Komitet Olimpijski. Ta współpraca będzie odbywać się na wielu płaszczyznach. Ma ona dla nas wyjątkowy wymiar ze względu na to, że jest skierowana do najmłodszych, tych, którzy mają start najcięższy z możliwych, czyli do dzieci z domów dziecka. Zrobimy wszystko, by te dzieciaki czuły się tutaj bardzo dobrze, by czuły się jak we własnym wymarzonym domu. Mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie przykładem dla innych, aby dawać szansę tym najmłodszych - powiedział Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.



– Od niemal 30 lat wspieramy polski sport, finansujemy go i kibicujemy naszym sportowcom. JSW jest sponsorem polskiej siatkówki, z którą osiągamy największe sukcesy. Jesteśmy dumni, że dołączamy do rodziny olimpijskiej i jako sponsor będziemy wspierać także naszych olimpijczyków w ich dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników i dostarczania emocji nam wszystkim. Cieszymy się również, że dzięki współpracy z PKOl możemy w jeszcze większym stopniu promować olimpijskie wartości wśród dzieci i młodzieży. Rywalizacja w duchu fair play, dążenie do doskonałości oraz idee wzajemnego szacunku i przyjaźni to wartości, które są szczególnie ważne w naszej branży. Wspierając polskich zawodników budujemy narodową dumę, zachęcamy młodzież do uprawnia sportu i zdrowego trybu życia - powiedział Zastępca Prezesa Zarządu JSW Artur Wojtków.



Umowa sponsorska skupiać się będzie na współpracy w obszarze edukacji olimpijskiej PKOl oraz na wsparciu polskich związków sportowych.



W ramach działań edukacyjnych Polski Komitet Olimpijski organizuje w swojej siedzibie spotkania m.in.: dla dzieci z domów dziecka, młodzieży ze szkół sportowych, w szczególności z regionu działalności JSW S.A. Młodzież goszcząca w Warszawie ma okazję odwiedzić siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego – domu polskiego sportu, spotkać polskich olimpijczyków, medalistów olimpijskich, ale przede wszystkim posiąść wiedzę o wartościach i ideach olimpijskich, które przyświecają Polskiemu Ruchowi Olimpijskiemu w jego ponad 100-letniej historii funkcjonowania. Pierwsze wizyty w siedzibie PKOl już za nami. Kolejne spotkania z olimpijczykami odbędą się m.in.. w Jastrzębiu-Zdroju.



- Jestem dumny, że zostaliśmy oficjalnym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej to zaszczyt i wielka odpowiedzialność - powiedział Tomasz Cudny, Prezes Zarządu JSW S.A. - Jastrzębska Spółka Węglowa zawsze oddana była idei sportu. Od lat jesteśmy strategicznym sponsorem czołowych, polskich drużyn, między innymi siatkówki i hokeja. Dzięki współpracy z PKOl-em stajemy się ważnym mecenasem dla polskiego sportu. Wierzę, że poprzez tę inicjatywę, będziemy wspólnie budować silne fundamenty dla młodych talentów i przyczyniać się do rozwoju sportu w naszym kraju - dodał.



Zgodnie z nową polityką PKOl i Prezesa Radosława Piesiewicza, który jest pomysłodawcą wspierania polskich związków sportowych przez firmy współpracujące z PKOl, beneficjentami porozumienia będzie pięć kolejnych polskich związków sportowych: Polski Związek Hokeja na Trawie, Polski Związek Łuczniczy, Polski Związek Surfingu, Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego i Polski Związek Kolarski. Ponadto JSW S.A. na mocy umowy wesprze działania Polskiej Ligi Koszykówki.



Na mocy umowy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. otrzymuje prawo do używania tytułów: "Sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego" oraz "Sponsor Olimpijskiej Reprezentacji Polski".



Przed Polskim Komitetem Olimpijskim dwie ważne imprezy sportowe. Już 19 stycznia przyszłego roku w Korei Południowej rozpoczną się IV Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Gangwon 2024, a latem przyszłego roku odbędzie się najważniejsza impreza sportowa czterolecia na świecie – Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024.



Igrzyska w Paryżu będą szczególne dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod wieloma względami. To w stolicy Francji będziemy świętować 100-lecie występów Olimpijskiej Reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich. Pierwszy raz Polska jako kraj, w letniej edycji igrzysk olimpijskich, najważniejszej imprezie sportowej świata, wystartowała podczas Igrzysk VIII Olimpiady właśnie w Paryżu (1924 roku) i tam zdobyła pierwsze olimpijskie medale!



Rok 2024 będzie szczególnym także dla wszystkich polskich olimpijczyków – letnich i zimowych. 100 lat temu, w 1924 roku, Polska jako kraj dwukrotnie zadebiutowała na olimpijskich arenach. Najpierw podczas I Zimowych Igrzysk Olimpijskich Chamonix 1924, a następnie podczas Igrzysk VIII Olimpiady Paryż 1924. Między innymi z tego powodu, ale przede wszystkim z okazji 100-lecia zdobycia pierwszego olimpijskiego medalu dla Polski, na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 lipca 2023 roku, rok 2024 ogłoszony został Rokiem Polskich Olimpijczyków. Pierwszy olimpijski krążek dla naszego kraju zdobyła drużyna kolarzy torowych w składzie: Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz i Franciszek Szymczyk i było to srebro. Polacy w wyścigu na dochodzenie na 4000 m przegrali jedynie z Włochami.



IV Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Gangwon 2024 zostaną rozegrane w dniach 19.01-01.02. Z kolei Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 odbędą się w terminie 26.07-11.08.

Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.



Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, co oznacza strategiczne znaczenie gospodarcze i wiąże się z wysokim ryzykiem dostaw dla przemysłu europejskiego. Węgiel koksowy to niezbędny składnik w produkcji stali – kluczowego komponentu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki i nowoczesnej infrastruktury.



Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 roku. W jej skład weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 6 lipca 2011 roku debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Informacja prasowa