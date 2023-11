Przed reprezentacją Polski do lat 17 ostatni mecz w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Tym razem rywalami podopiecznych Marcina Włodarskiego będą Argentyńczycy. Biało-Czerwoni mają już tylko iluzoryczne szanse na awans do kolejnej rundy. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Splot różnych okoliczności, ale przede wszystkich afera alkoholowa i wyrzucenie z kadry aż czterech zawodników przyczyniło się do fatalnej postawy Polaków na młodzieżowym mundialu w Indonezji. Nasi reprezentanci najpierw przegrali z Japonią 0:1, aby następnie ulec Senegalowi aż 1:4. Niestety, wysoka porażka z przedstawicielem z Afryki prawdopodobnie okaże się kluczowa.

Teoretycznie ekipa Włodarskiego ma jeszcze możliwość wyjścia z grupy, ale muszą zostać spełnione dwa warianty. A nawet trzy! Po pierwsze, Polska musi koniecznie pokonać swoich najbliższych rywali - to akurat zrozumiałe. Po drugie, nasi piłkarze muszą zwyciężyć Albicelestes różnicą co najmniej trzech goli (!), ponieważ w przypadku remisu punktowego o kolejności w grupie zadecyduje bilans bramkowy. Drużyna z Ameryki Południowej posiada trzy "oczka", ale ma znacznie korzystniejszy bilans goli (4-3) w przeciwieństwie do Polaków (1-5).

Ale to jeszcze nie wszystko. Po trzecie, Polacy nawet w przypadku spełnienia dwóch wymienionych warunków, muszą liczyć również na jakikolwiek triumf Senegalu nad Japonią. Ten scenariusz wydaje się jednak najbardziej prawdopodobny. Azjaci w swoim dorobku mają trzy punkty i bilans bramek (2-3).

Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że awans do 1/8 finału wywalczą nie tylko dwa najlepsze zespoły, ale również cztery najlepsze z trzecich miejsc. I tu otwiera się szansa dla Polski, która i tak musi wygrać z Argentyną i liczyć na wysoką porażkę Japonii z Senegalem. Biało-Czerwoni będą musieli także liczyć na brak wygranej Meksyku z Nową Zelandią lub Korei Południowej z Burkina Faso w innych grupach.

Czy nasi piłkarze, którzy dotychczas spisywali się znacznie poniżej oczekiwań, są w stanie dokonać praktycznie niemożliwego? O tym przekonamy się w czwartkowe przedpołudnie.

KN, Polsat Sport