Nastolatek opowiedział o Lewandowskim po aferze. Media nazwały to "pogardą"

Yamal w trakcie rywalizacji z Deportivo znalazł się na cenzurowanym u Lewandowskiego, po tym jak w jednej z sytuacji nie podał do niego piłki, gdy ten był na czystej pozycji do strzału. W zamian Hiszpan zdecydował się na indywidualne rozwiązanie akcji, które jednak nie przyniosło nic poza niegroźnym uderzeniem.

35-letni Lewandowski miał wyraźne pretensje do swojego młodszego o prawie 20 lat kolegi. Do tego stopnia, że nie podał mu ręki, co od razu wychwyciły hiszpańskie media. Takie zachowanie Polaka zostało źle odebrane przez wielu kibiców, dziennikarzy i ekspertów na Półwyspie Iberyjskim, którzy nazwali je "pogardliwym" oraz "bez szacunku".

Kilka dni po tym incydencie głos zabrał sam Yamal.

- Sprawa została już wyjaśniona przez Lewandowskiego. Takie rzeczy dzieją się czasami na boisku. Mam z Robertem dobre relacje, a szatnia na pewno jest zjednoczona - przyznał nastoletni zawodnik "Dumy Katalonii" w rozmowie z "Mundo Deportivo".

Warto zaznaczyć, że w meczu z Deportivo Alaves wygranym przez Barcelonę 2:1 oba gole strzelił Lewandowski. Polak również zdążył już wypowiedzieć się na ten temat.