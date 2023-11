To już koniec! Hubert Hurkacz powiedział "basta"

Ten rok Hurkacz może zaliczyć do udanych. Nie brakowało w nim ciężkich momentów, ale ostatecznie udało się skończyć sezon z przytupem. Polak wygrał bowiem prestiżowy turniej ATP w Szanghaju, a dwa tygodnie później dotarł do finału ATP w Bazylei. Dzięki temu wrócił do czołowej dziesiątki rankingu. 2023 rok skończy na dziewiątym miejscu - najwyższym w karierze.

26-latek ostatni mecz w tym sezonie rozegrał przeciwko liderowi rankingu ATP - Djokovicowi. Hurkacz dostał szansę gry jako rezerwowy podczas turnieju ATP Finals w Turynie i postawił twarde warunki utytułowanemu Serbowi, ostatecznie przegrywając po trzech setach.

Teraz wrocławianin uda się na zasłużony odpoczynek. Za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował kibicom za wsparcie.

"To koniec sezonu dla mnie. Jestem wdzięczny za wszystkie doświadczenia z tego roku, za wszystkie wzloty i upadki i nawet za wszystkie tie-breaki oraz trzysetówki, które rozegrałem, ponieważ wierzę, że wszystkie te ciężkie chwile zbudowały mnie jako zawodnika i pomogły wrócić do czołowej dziesiątki. Dziękuję wszystkim, którzy przy mnie byli w tym roku - rodzinie, teamowi oraz wszystkim fanom. Mam nadzieję, że czasami sprawiam, że jesteście ze mnie dumni" - napisał Hurkacz, który na kort wróci w 2024 roku.

W tym roku, oprócz wspomnianego triumfu w Szanghaju, Hurkacz wygrał również zmagania ATP w Marsylii w lutym. W turniejach wielkoszlemowych najdalej docierał do czwartej rundy - w Australian Open, Wimbledonie i US Open. Na French Open dotarł do trzeciej rundy.