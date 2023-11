W drugim półfinale tegorocznego turnieju ATP Finals w Turynie dojdzie do pojedynku na szczycie. Carlos Alcaraz zmierzy się z Novakiem Djokoviciem. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Hiszpan z pewnością ma coś do udowodnienia legendarnemu Serbowi. Jeszcze do niedawna to właśnie Alcaraz był liderem rankingu ATP, ale musiał oddać prymat w męskim tenisie na rzecz bardziej doświadczonego i utytułowanego rywala. Teraz obaj zmierzą się w bezpośrednim starciu o wielki finał prestiżowego ATP Finals.

Co ciekawe, jeden i drugi musieli drżeć do samego końca w kontekście awansu do półfinału turnieju. W lepszej sytuacji był Alcaraz, któremu "wystarczyło" pokonanie w trzecim meczu fazy grupowej Daniiła Miedwiediewa. Wówczas niezależnie od wyniku drugiego spotkania pomiędzy Alexandrem Zverevem a Andrejem Rublowem, Hiszpan uzyskałby promocję. I tak też się stało. Wcześniej zawodnik rodem z Półwyspu Iberyjskiego uległ Niemcowi oraz pokonał drugiego z Rosjan.

Djoković zaczął turniej od pokonania Holgera Rune, ale następnie przegrał z Jannikiem Sinnerem. W trzecim starciu zamiast rywalizacji ze Stefanosem Tsitsipasem, Serb zmierzył się z rezerwowym Hubertem Hurkaczem, ponieważ Greg doznał kontuzji. Polak zawiesił wysoko poprzeczkę, przegrał, ale urwał seta. To oznaczało, że "Nole" musiał liczyć na porażkę Rune z Sinnerem, aby cieszyć się z awansu. Inaczej o jego losach zadecydowałby bilans setów, który miał gorszy od Duńczyka, co oznaczałoby sensacyjne odpadnięcie.

Weteran światowych kortów oprócz trudnych bojów z rywalami, musiał mierzyć się z wyjątkowo nieprzychylną mu publicznością w Turynie, co sam zainteresowany kilkukrotnie manifestował.

Djoković gra jednak dalej i teraz postara się pójść za ciosem. Przeciwko Alcarazowi mierzył się w tym roku trzykrotnie, dwa razy wygrywając. Obaj najpierw spotkali się w półfinale French Open, gdzie zwyciężył Serb, a niedługo później w finale Wimbledonu, gdzie górą okazał się być Hiszpan. Ostatnie starcie to finał ATP w Cincinnati i triumf reprezentanta Bałkanów.

Zwycięzca tego meczu zagra w finale z triumfatorem pierwszego półfinału Jannikiem Sinnerem lub Daniiłem Miedwiediewem.

KN, Polsat Sport