W pierwszym półfinale dojdzie do konfrontacji włosko-rosyjskiej. Jannik Sinner zagra z Daniiłem Miedwiediewem. Będzie to starcie czwartego zawodnika światowego rankingu z trzecim. Do tej pory w kończącym sezon turnieju w Turynie Sinner zostawił w pokonanym polu Tsitsipasa, Djokovicia i Rune. Z kolei Miedwiediew wygrał z Rublowem i Zverevem, ale w ostatnim meczu grupowym musiał uznać wyższość Alcaraza.

Drugi półfinał zapowiada się szczególnie ekscytująco. Będzie to potyczka lidera rankingu ATP z wiceliderem. Novak Djoković zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Serb ze swojej grupy wyszedł z drugiego miejsca, natomiast Alcaraz uzyskał najlepszy końcowy rezultat w swojej grupie. W sobotę panowie zmierzą się ze sobą po raz piąty. Obecnie w ich rywalizacji mamy remis 2:2.

W sobotę rozegrane zostanę również półfinały w deblu. Transmisja pierwszego z nich od 12:00 w Polsacie Sport Extra.

ATP Finals to turniej wieńczący tenisowy sezon. Uczestniczą w nim najlepsi tenisiści światowego rankingu. W tegorocznej edycji jedno spotkanie rozegrał Hubert Hurkacz. Polak zastąpił kontuzjowanego Tsitsipasa i zmierzył się z Djokoviciem. Starcie w trzech setach wygrał Serb.

Plan transmisji ATP Finals w Turynie na sobotę:

14:30 - Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew - Polsat Sport Extra

21:00 - Novak Djokovic - Carlos Alcaraz - Polsat Sport Extra

mtu, Polsat Sport