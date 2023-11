Anwil Włocławek wygrywa mecz za meczem. Tym razem w Zielonej Górze

Pierwsze osiem punktów dla gospodarzy rzucił Darious Hall, a sytuacja była wyrównana. Szybko zmieniał to jednak Jakub Garbacz, a dzięki trójce Victora Sandersa włocławianie uciekali na osiem punktów. Amerykanin był nie do zatrzymania - ostatecznie po zagraniu Tannera Grovesa po 10 minutach było 22:31. W drugiej kwarcie obie ekipy nie grały już tak ofensywnie, ale Anwil spokojnie kontrolował wydarzenia na parkiecie. Jednak po późniejszej trójce Marcina Woronieckiego Enea Stelmet Zastal zbliżył się na zaledwie cztery punkty. Trójkami szybko odpowiedział Sanders, a po akcji 2+1 Sandersa przewaga gości wzrosła do 11 punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:51.

Zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza trzecią kwartę rozpoczął od serii 7:0, więc po wsadzie w kontrze Jakuba Garbacza przewaga wzrosła do 17 punktów. Później rywalizację nawiązali jednak Jan Wójcik oraz Paweł Kikowski. Po trójce tego ostatniego gospodarze zbliżyli się na dziewięć punktów. Po 30 minutach było 58:66. W kolejnej części spotkania włocławianie mogli w pewnym fragmencie liczyć na Luke’a Petraska, a po wsadzie w kontrze Janariego Joesaara ich przewaga wynosiła nawet 13 punktów. Ekipa trenera Davida Dedka nie zanotowała już żadnego zrywu ofensywnego, a Anwil kontrolował wynik. Ostatecznie zwyciężył 83:73.

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra - Anwil Włocławek 73:83 (22:31, 19:20, 17:15, 15:17)

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra: Darious Hall 17, Paweł Kikowski 13, Geoffrey Groselle 10, Jan Wójcik 10, Marcin Woroniecki 8, James Washington 8, Novak Music 3, Michał Kołodziej 2, Kamaka Hepa 2, Aleksander Lewandowski 0

Anwil Włocławek: Victor Sanders 25, Luke Petrasek 15, Jakub Garbacz 14, Kalif Young 8, Tanner Groves 8, Amir Bell 4, Janari Joesaar 4, Mateusz Kostrzewski 3, Kamil Łączyński 2, Igor Wadowski 0

MC, PAP