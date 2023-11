Brendan Allen (22-5, 5 KO, 13 Sub) i Paul Craig (17-6-1, 4 KO, 13 Sub) zmierzą się ze sobą w walce wieczoru UFC Vegas 82. Zwycięzca będzie miał szansę zbliżyć się do czołówki kategorii średniej. Transmisja gali UFC Vegas 82 z walką wieczoru Allen - Craig w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Allen związany jest z UFC od 2019 roku, kiedy to dostał się do organizacji po zwycięstwie w Dana White's Contender Series. Od tamtej pory stoczy 11 pojedynków, z których wygrał dziewięć. W jednym z nich okazał się lepszy od Krzysztofa Jotki, którego pokonał przez poddanie w pierwszej rundzie. "All-in" jest obecnie sklasyfikowany na 10. miejscu w rankingu kategorii średniej.

ZOBACZ TAKŻE: Gorąco po walce Rutkowski - Kaczmarczyk. "Dużo jadu wylało się ze strony jego kibiców"

O trzy lokaty niżej plasuje się Craig. Warto wspomnieć, iż Szkot bardzo długo rywalizował w dywizji półciężkiej. Po porażkach z Volkanem Oezdemirem i Johnnym Walkerem zdecydował się zejść do niższej wagi. Zadebiutował w niej w przekonującym stylu. Na UFC w Londynie pokonał przez TKO Andre Muniza i za sprawą tej wygranej zawitał do rankingu tej kategorii wagowej.

Łącznie w karcie głównej znalazło się sześć pojedynków. W co-main evencie w limicie wagi półśredniej zmierzą się Michael Morales i Jake Mathews.

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 82 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 23:00.

Karta główna (23:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):

185 lb: Brendan Allen (22-5) vs Paul Craig (17-6-1)

170 lb: Jake Matthews (19-6) vs Michael Morales (15-0)

155 lb: Chase Hooper (12-3-1) vs Jordan Leavitt (11-2)

135 lb: Payton Talbott (6-0) vs Nick Aguirre (7-1)

115 lb: Amanda Ribas (11-4) vs Luana Pinheiro (11-1)

170 lb: Uros Medic (9-1) vs Jonny Parsons (9-3)

Karta wstępna (20:00):



145 lb: Jonathan Pearce (14-4) vs Joanderson Brito (15-3-1)

135 lb: Chad Anheliger (12-6) vs Jose Johnson (15-8)

185 lb: Cesar Almeida (4-0) vs Christian Duncan (8-1)

265 lb: Mick Parkin (7-0) vs Caio Machado (8-1-1)

145 lb: Jeka Saragih (13-3) vs Lucas Alexander (8-3)

135 lb: Lucie Pudilova (14-8) vs Ailin Perez (8-2)

155 lb: Trey Ogden (16-6) vs Nikolas Motta (13-5)

125 lb: Charles Johnson (13-5) vs Rafael Estevam (11-0)

mtu, Polsat Sport