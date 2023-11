26. porażka we własnej hali. ZAKSA górą w Radomiu

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała z Enea Czarnymi Radom 3:0 w siódmej kolejce siatkarskiej PlusLigi. To już 26. porażka radomian we własnej hali. Najlepszym zawodnikiem tego meczu został Bartosz Bednorz.

Zespół ZAKSY wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi. W drużynie wciąż nie grają Marcin Janusz, Daniel Chitigoi i Przemysław Stępień. Długą przerwę ma także Wojciech Żaliński, który na początku sezonu przeszedł operację.

Pierwszy set rozpoczął się od wyrównanej gry obu zespołów (5:5, 10:10). Później dzięki dobrej grze w ataku Nikoli Mejlanaca gospodarze odskoczyli na dwa "oczka" (18:16). Wydawało się, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w tej partii (21:17), ale wtedy wicemistrzowie Polski pokazali swoją siłę. Serią odrobili stratę i gra zaczęła toczyć się na przewagi (24:24). Podopieczni Pawła Woickiego mieli w górze dwie piłki setowe, ale nie zdołali ich wykorzystać i to ZAKSA mogła cieszyć się ze zwycięstwa w premierowej odsłonie.

Radomianie nie zwiesili głów po stracie seta i, po wyrównanym starcie, znów zaatakowali rywali (8:6). Po drugiej stronie w ataku brylował Łukasz Kaczmarek i po chwili z przewagi Radomia nic już nie zostało (11:12). ZAKSA zaczęła wracać do niezłej gry (16:18) i nie pozwalała ostatniej drużynie PlusLigi nadrobić strat. Woicki rotował składem i na boisku pojawili się niemal wszyscy zawodnicy jego drużyny, jednak to nie pomogło na dobrze dysponowanych kędzierzynian, którzy byli lepsi i w tym secie.

Kolejna partia to kolejne równe otwarcie obu zespołów. Mimo porażki w dwóch pierwszych setach, gospodarzom nie można było odmówić woli walki. Tym razem to jednak goście wyszli na prowadzenie (9:12). W drużynie Radomia zaczęło brakować sił, by sprzeciwiać się rywalom, więc wynik był coraz wyższy (12:18). Kędzierzynianie kontynuowali swoją grę i pewnie zwyciężyli w trzeciej partii i całym meczu.

Enea Czarni Radom - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Radom: Brodie Hofer, Mateusz Kufka, Nikola Meljanac, Michał Ostrowski, Tomasz Piotrowski, Vuk Todorovic - Maciej Nowowsiak (libero) - Rafał Buszek, Konrad Formela, Igor Gniecki, Bartosz Gomułka, Wiktor Rajsner, Dominik Teklak. Trener: Paweł Woicki.

Kędzierzyn-Koźle: Bartosz Bednorz, Radosław Gil, Łukasz Kaczmarek, Dmytro Paszycki, Aleksander Śliwka, Andreas Takvam - Erik Shoji (libero) - Korneliusz Banach, David Smith, Jakub Szymański, Twan Wiltenburg. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Wyniki i terminarz spotkań siódmej kolejki PlusLigi:

Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:19, 25:17, 25:20)

Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa 0:3 (24:26, 23:25, 19:25)

Exact Systems Hemarpol Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów 1:3 (23:25, 27:25, 25:23, 25:19)

Enea Czarni Radom - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn - Koźle 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Barkom Każany Lwów - Jastrzębski Węgiel, 19.11, godzina 17:30, transmisja Polsat Sport

GKS Katowice - PSG Stal Nysa, 19.11, godzina 20:30, transmisja Polsat Sport

KGHM Cuprum Lubin - Aluron CMC Warta Zawiercie, 20.11, godzina 17:30 transmisja Polsat Sport

Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki, 20.11, godzina 20:30, transmisja Polsat Sport

Karolina Potrykus, Polsat Sport