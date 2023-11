Jastrzębski Węgiel musi odpowiedzieć na sobotnie zwycięstwo Projektu Warszawa, jeśli nie chce tracić dystansu do stołecznych. Czy to się uda? Relacja i wynik na żywo meczu Barkom-Każany Lwów - Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Jastrzębski Węgiel wygrał do tej pory komplet sześciu meczów ligowych. Co naturalne, zespół znajduje się więc w czołówce, ale nie może pozwolić sobie na błąd. Równie dobrze w sezon wszedł bowiem Projekt Warszawa, który zwyciężył we wszystkich siedmiu grach. Jastrzębski musi więc odpowiedzieć wygraną w niedzielę, jeśli nie chce tracić dystansu.

Barkom-Każany radzi sobie na początku bieżących rozgrywek lepiej niż przed rokiem. W poprzednim sezonie ekipa z Lwowa błąkała się na samym dole tabeli, natomiast teraz jest 13.

W poprzednim sezonie Jastrzębski dwukrotnie pokonał Barkom-Każany po 3:0.

JŻ, PAP