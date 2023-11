Porażka i awans GKS Katowice do Final Four Pucharu Kontynentalnego

Hokeiści mistrza Polski GKS Katowice przegrali po dogrywce z duńskim Herning Blue Fox 2:3 (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1) w swoim ostatnim meczu turnieju półfinałowego Pucharu Kontynentalnego we włoskiej Cortinie d’Ampezzo, ale wygrali zawody i awansowali do styczniowego Final Four.