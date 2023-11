Perugia i Piacenza to czołowe siły włoskiej ligi. Zespół Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona wygrał cztery z pięciu dotychczasowych spotkań. Liczy na kolejne zwycięstwa, aby objąć prowadzenie w tabeli.

Na razie liderem jest Trentino. Drużyna zanotowała komplet pięciu wygranych, ale dwukrotnie potrzebowała do tego tie-breaków. Perugia wygrywała natomiast do 0 lub do 1, przez co ma tyle samo punktów, co Trentino.

Piacenza jest z kolei trzecia z dorobkiem 12 "oczek".

Relacja i wynik na żywo meczu Sir Safety Vim Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

JŻ, Polsat Sport