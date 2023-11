Po sukcesach indywidualnych Novak Djokovic chce poprowadzić reprezentację Serbii do drugiego w historii triumfu Pucharze Davisa. - To dla nas bardzo ważny tydzień - przyznał 36-letni tenisista przed finałowym turniejem, który - z udziałem ośmiu zespołów, zaczyna się we wtorek w Maladze.