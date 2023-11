Pewna wygrana "Jurajskich Rycerzy". Zawiercianie nie dali szans lubinianom

Aluron przystępował do poniedziałkowego meczu z serią czterech wygranych z rzędu. Z kolei Cuprum w poprzedniej kolejce wygrał ze Ślepskiem i tym samym przerwał passę czterech kolejnych porażek.



Spotkanie świetnie zaczęli gospodarze, którzy prowadzili 4:0. Czteropunktowa przewaga trwała do stanu 10:6. Później zawiercianie wrócili do gry i już po chwili prowadzili 12:11. Stopniowo powiększali przewagę, odjeżdżając w końcówce i ostatecznie wygrywając do 20.

Druga partia zaczęła się od prowadzenia 10:1 dla Aluronu, ale z biegiem seta ta przewaga topniała. Cuprum miał nawet piłkę setową. To jednak zespół z Zawiercia zachował zimną krew w końcówce.

Trzecią odsłonę lepiej zaczęli gospodarze, którzy mieli już 3 punkty przewagi, ale w połowie seta roztrwonili ją. Po raz drugi tego wieczora czekała nas emocjonująca końcówka, a w niej znowu lepsi okazali się przyjezdni.

KGHM Cuprum Lubin - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (20:25, 24:26, 21:25)

IM, Polsat Sport