Siódma seria gier w PlusLidze rozpoczęła się w sobotę. W weekend odbyło się sześć meczów, a w żadnym z nich nie doszło do tie-breaka. Dokończenie kolejki zaplanowano na poniedziałek. Najpierw Cuprum Lubin mierzył się z Aluron CMC Wartą Zawiercie, a wieczorem Bogdanka LUK Lublin podejmie Ślepsk Malow Suwałki.

ZOBACZ TAKŻE: Marek Magiera: Rekordowy Gdańsk siatkarski

Gospodarze wygrali do tej pory cztery z sześciu spotkań. Dwukrotnie potrzebowali do tego jednak aż pięciu setów, przez co ich dorobek punktowy wynosi 12 "oczek". O trzy wyprzedzają swoich poniedziałkowych rywali z Suwałk.

Ślepsk Malow ma remisowy bilans - zwyciężył trzy razy i tyle samo przegrał. Co ciekawe, ma także na swoim koncie 10 wygranych i 10 przegranych setów.

Relacja i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

JŻ, Polsat Sport