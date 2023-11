Lubinianie nie są faworytami starcia z Wartą Zawiercie, ale na pewno mogą nawiązać z nią walkę. Bojowego ducha lubinianie pokazali już w meczu ze PGE GiEK Skrą Bełchatów. Znacznie bardziej utytułowanemu rywalowi ulegli dopiero po dogrywce. Z ośmioma punktami plasują się na 11. miejscu w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje siatkarz polskiego klubu. "Jeszcze w piątek trenowaliśmy wspólnie"

Dużo wyżej, bo na szóstej pozycji, znajdują się zawodnicy z Zawiercia. Po początkowych trudnościach związanych z kłopotami zdrowotnymi, drużyna Michała Winiarskiego wróciła do dobrej dyspozycji i - co najważniejsze - do wygrywania. Jeśli zwyciężą w dzisiejszym spotkaniu, wrócą na czwarte miejsce w lidze.

Wieczorem oczy siatkarskich kibiców przeniosą się do Lublina, gdzie tamtejsza Bogdanka LUK podejmie Ślepsk Malow Suwałki. Goście po bardzo dobrym początku złapali "zadyszkę" w postaci dwóch porażek, przez co z czoła tabeli spadli na dziewiątą pozycję. Niewiele wyżej , bo na siódmym miejscu, plasują się ich rywale, tyle że oni są na fali wznoszącej - wygrali trzy mecze z rzędu, a ostatnio dzielnie walczyli o zwycięstwo z Projektem Warszawa. Nie udało się, ale lublinianie wyrośli na zespół, którego należy się obawiać.

Plan poniedziałkowych meczów w PlusLidze:

KGHM Cuprum Lubin - Aluron CMC Warta Zawiercie, godzina 17:30 transmisja Polsat Sport

Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki, godzina 20:30, transmisja Polsat Sport

Karolina Potrykus, Polsat Sport