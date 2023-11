Włosi pojadą na Euro 2024! Ukraina zagra w barażach

Włochy zremisowały 0:0 z Ukrainą w meczu eliminacji Euro 2024. Piłkarze Luciano Spallettiego zajęli 2. miejsce w grupie C i awansowali na turniej. Nasi wschodni sąsiedzi zagrają w barażach.

Sytuacja przed tym meczem w grupie C była dość interesująca. Pewna gry na Euro 2024 była Anglia, drugie Włochy miały tyle samo punktów, co trzecia Ukraina. Naszym wschodnim sąsiadom do wyprzedzenia włoskiej reprezentacji potrzebne było zwycięstwo.

Mecz od początku toczony był w szybkim tempie. Pierwszą okazję miał Federico Chiesa, jednak jego strzał był niecelny. W odpowiedzi Georgiy Sudakov sprawdził formę Gianluigiego Donnarummy. W 16. minucie ładny strzał zza pola karnego oddał Nicolo Barella, tym razem dobrze zachował się Anatoliy Trubin.

Kolejne szanse mieli Davide Frattesi czy Federico Dimarco. Bardzo aktywny był Chiesa, który szukał podaniami kolegów. Mimo ciekawego spotkania, bramek w pierwszej połowie nie oglądaliśmy.

Ukraina zaatakowała po przerwie i bardzo blisko wyjścia na prowadzenie była w 65. minucie. Błąd defensywy włoskiej mógł wykorzystać Mykhailo Mudryk, ale świętną interwencją popisał się Donnarumma.

Ukraina do samego końca walczyła o gola, ale bez efektu. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Włosi pojadą na Euro 2024, a Ukraińcy zagrają w barażach, gdzie o awans powalczy także reprezentacja Polski. Grupę C wygrała Anglia.

Ukraina - Włochy 0:0

IM, Polsat Sport