Przed reprezentacją Niemiec kolejny mecz towarzyski w ramach przygotowań do przyszłorocznego Euro 2024, którego są gospodarzem. Tym razem nasi zachodni sąsiedzi zmierzą się na wyjeździe z Austrią. Transmisja w Polsacie Sport News, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

Niemcy jako gospodarze mistrzostw Europy nie muszą brać udziału w eliminacjach, toteż w terminach przeznaczonych na ich rozgrywanie, szlifują formę w spotkaniach towarzyskich. A jest nad czym pracować, ponieważ czterokrotni czempioni globu od dłuższego czasu znajdują się w dużym kryzysie. Dowodem na to niedawna porażka w Berlinie z Turcją 2:3.

Co prawda ekipa znad Bosforu spisuje się bardzo dobrze i zapewniła sobie awans na Euro, to jednak Niemcy w dobrej formie byliby zdecydowanym faworytem takiego starcia i najprawdopodobniej wywiązaliby się z tej roli bez zarzutów. Tymczasem ekipa Juliana Nagelsmanna znowu rozczarowała. Były szkoleniowiec Bayernu Monachium potrzebuje jeszcze sporo czasu, aby wszystko wróciło do normy.

Stąd kolejny mecz towarzyski. Tym razem w Wiedniu przeciwko Austrii, która kilka dni temu zakończyła eliminacje, wygrywając na wyjeździe z Estonią 2:0. Drużyna z kraju Mozarta zajęła drugie miejsce w swojej grupie z punktem straty do Belgii i aż dziewięcioma "oczkami" przewagi nad trzecią Szwecją. Tym samym Austriacy w efektownym stylu awansowali na Euro 2024.

Mecze Austrii z Niemcami zawsze dostarczają emocji i nie brakuje w nich podtekstów - od historycznych po sportowe. Ostatni raz obie reprezentacje mierzyły się również na niwie towarzyskiej - w czerwcu 2018 roku w Klagenfurcie Austriacy wygrali 2:1.

Transmisja meczu Austria - Niemcy od godz. 20:35 w Polsacie Sport News, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.