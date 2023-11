Co za popis siatkarza w egzotycznej lidze! Niesamowita skuteczność

Matej Kök to najnowszy nabytek Seul Woori Card WooriWON. Liga koreańska jest bardzo wymagająca pod względem warunków, jakie spełnić musi zawodnik, by do niej należeć, nie dziwi więc tak mała ilość grających tam Europejczyków. Jednocześnie są to jedne z najlepiej opłacanych rozgrywek.

W ostatnim spotkaniu drużyna Słoweńca podejmowała Uijeongbu KB Insurance Stars. Mecz zakończył się tie-breakiem wygranym przez gospodarzy, a wyróżniającym się na boisku zawodnikiem był właśnie Kök. Przyjmujący zdobył aż 49 punktów i oczywiście był najskuteczniejszy ze wszystkich siatkarzy na boisku.

Rekord zdobytych "oczek" w jednym meczu należy do Gavina Schmitta. Kanadyjczyk ustanowił go w 2012 roku podczas meczu Daejeon Samsung Bluefangs, także w lidze koreańskiej. Zdobył wtedy 58 punktów.

W karierze Köka można odnaleźć także polskie akcenty. W 2017 roku przez krótki czas reprezentował barwy MKS-u Będzin.

Karolina Potrykus