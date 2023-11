Miłe złego początki. Pierwsza porażka polskiej młodzieżówki w eliminacjach Euro

Reprezentacja Polski U-21 zapisała na swoim koncie pierwszą porażkę w eliminacjach do Euro 2025. Podopieczni Adama Majewskiego prowadzili na wyjeździe z Niemcami 1:0 do przerwy. Później jednak stracili trzy gole i przegrali 1:3.

Biało-Czerwoni wyszli na prowadzenie w 24. minucie gry. Z rzutu rożnego dośrodkował Michał Rakoczy. Niemieccy obrońcy kompletnie zaspali w kryciu, co wykorzystał Ariel Mosór. Gracz Piasta Gliwice strzałem z woleja posłał piłkę do siatki. Polacy mieli okazję do podwyższenia prowadzenia w 36. minucie spotkania.

Z akcją dwóch na jednego ruszyli Mateusz Łęgowski i Kajetan Szmyt. Ten pierwszy postanowił zakończyć akcję strzałem, co nie było dobrym rozwiązaniem, gdyż na podanie czekał niepilnowany zawodnik Warty Poznań. Ostatecznie w pierwszej połowie nie zobaczyliśmy już bramek i Polacy zeszli na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

Na początku drugiej części gry gospodarze ruszyli do ataku. Przyniosło to efekt w 56. minucie meczu. Po rzucie wolnym piłka odbiła się od muru, po czym spadła pod nogi Erica Matela, który z bliskiej odległości pokonał Kacpra Tobiasza. W kolejnych minutach żadna z drużyn nie wypracowała sobie znaczącej przewagi. Jedni i drudzy szukali sposobów na zdobycie bramki dającej prowadzenie.

Finalnie to Niemcy okazali się skuteczniejsi. W 79. minucie meczu spod opieki obrońców reprezentacji Polski uwolnił się Nick Woltemade, który strzałem z bliskiej odległości dał prowadzenie swojemu zespołowi. Trzy minuty później było już 3:1. Tym razem gospodarze wyprowadzili akcję po stracie Biało-Czerwonych. Precyzyjnym strzałem wykończył ją Merlin Roehl.

Więcej goli już nie zobaczyliśmy w Essen. Polacy ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do Euro 2024. Tym samym spadli w tabeli grupy D za Niemców.

Niemcy - Polska 3:1 (0:1)

Bramki: Martel 57, Woltemade 80, Roehl 83 - Mosór 24

mtu, Polsat Sport