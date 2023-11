Kolejna porażka Bruins w tym sezonie. Kryzys liderów?

Poniedziałkowy mecz w Tampie był wyrównany i chociaż po dwóch tercjach to gospodarze prowadzili 2:1, to w trzeciej przewagę wypracowali sobie hokeiści z Bostonu. Po golu Charliego Coyle'a w trzeciej części spotkania było 4:3 dla Bruins i wydawało się, że to oni dopiszą sobie kolejne zwycięstwo do tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Inauguracja Pucharu Świata bez Polaków! "Biało-Czerwoni" nie pojadą do Ruki

Na pięć sekund przed końcem regulaminowego czasu gry wyrównał jednak Steven Stamkos, natomiast już w drugiej minucie dogrywki krążek w bramce umieścił Brandon Hagel i to on dał wygraną Lightning.

- Też jesteśmy dobrą drużyną. Nie mamy takiego samego bilansu zwycięstw dlatego, że czasami gramy zbyt lekkomyślnie - podkreślił Stamkos po meczu.

- Utrzymujemy naszą grę na wysokim poziomie. Tracenie punktów w taki sposób jest niedopuszczalne w naszej szatni. Musimy kończyć takie mecze - zauważył natomiast Coyle.

Bruins z dorobkiem 13 zwycięstw i 29 punktów niezmiennie prowadzą w tabeli Konferencji Wschodniej, z przewagą pięciu punktów nad New York Rangers, którzy w poniedziałek przegrali na wyjeździe z Dallas Stars 3:6. Zespół Tampa Bay Lightning jest na piątej pozycji i ma na swoim koncie 9 wygranych oraz 22 punkty.

KP, PAP