Liga Mistrzów w hokeju na lodzie: Plan transmisji meczów rewanżowych 1/8 finału

Przed nami mecze rewanżowe 1/8 finału Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. We wtorek i środę poznamy osiem ekip, które awansują do ćwierćfinału. W tym gronie może znaleźć się Kamil Wałęga, którego Ocelari Trzyniec będzie broniło jednobramkowej zaliczki w wyjazdowym meczu ze Skellefteą AIK. Transmisje meczów na sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Za nami pierwsze mecze 1/8 finału. Do najlepszej ósemki awansuje ten zespół, który w dwumeczu będzie miał lepszy bilans od przeciwnika. Przypomnijmy, że od fazy pucharowej obowiązuje zasada, że mecze 1/8 finału, ćwierćfinały i półfinały rozgrywane są w formacie dwóch spotkań (mecz i rewanż). Jeżeli pierwszy mecz zakończy się remisem (a tak było w meczu HC Insbruck z Lukko Raumą), wówczas nie ma dogrywki, czy rzutów karnych. O tym kto awansuje dalej decyduje łączny bilans dwóch spotkań. Jeżeli jest on remisowy (nie obowiązuje tutaj zasada bramek zdobytych na wyjeździe), sędziowie zarządzają dziesięciominutową dogrywkę do złotego gola, a każdy zespół gra w trzyosobowych formacjach. Jeżeli w dogrywce żadna z drużyn nie zdobędzie zwycięskiej bramki, wówczas będziemy mieli pięć serii rzutów karnych, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – wykonywane one będą po jednej serii aż do wyłonienia zwycięzcy.

ZOBACZ TAKŻE: Stefan Hula otwarcie po zakończeniu kariery. "Ten medal był spełnieniem marzeń z dzieciństwa"



We wtorek zostanie rozegranych sześć spotkań. W najciekawszym spotkaniu Skelleftea AIK będzie chciała odrobić jednobramkową porażkę 3:4 sprzed tygodnia w Werk Arenie w Trzyńcu. Ocelari prowadzili w tym spotkaniu już 2:0 i 3:1, ale rywale zdołali doprowadzić do wyrównania i dopiero na cztery minuty przed końcem meczu zwycięskiego gola strzelił Słowak Libor Hudacek. To było bardzo emocjonujące spotkanie, w którym obie ekipy oddały łącznie ponad sto strzałów. – To był wyrównany mecz i równie dobrze końcowy wynik mógł być odwrotny. Kwestia awansu jest nadal sprawą otwartą – uważa obrońca „Stalowników” Jakub Jeranek, który otworzył wynik spotkania w Trzyńcu. W ekipie mistrza Czech ponownie zabraknie Kamila Wałęgi, który jest jedynym Polakiem grającym w tej edycji hokejowej LM. Nasz hokeista pauzuje z powodu urazu którego nabawił się podczas meczu reprezentacji z Estonią w Turnieju o Pucharu Niepodległości. – Niestety, ale cały czas zmagam się z urazem ręki i moja gra w tym meczu jest wykluczona – podkreśla reprezentant Polski.



Emocji nie powinno zabraknąć w SAP Arenie w Mannheim, gdzie miejscowy Adler postara się odrobić trzybramkową stratę z pierwszego meczu przegranego z Rapperswil Joną-Lakers. Interesująco zapowiada się starcie na Ostravar Arenie w Ostravie, gdzie zespół HC Vitkovice przystąpi z trzybramkowym zapasem po tym, gdy pierwsze starcie w Lahti zdołało odwołane z powodu złego stanu lodu. Obie ekipy grały już ze sobą w tym sezonie. W fazie zasadniczej „Pelikany” wygrali u siebie 4:0. Czy teraz uda im się odrobić trzy bramki?

Zdecydowanie najbardziej interesująco zapowiada się konfrontacja na Kivikylan Areenie, gdzie Lukko Rauma zmierzy się z debiutującym w Lidze Mistrzów HC Insbruck. Pierwsze spotkanie w Austrii zakończyło się remisem 2:2. Po pierwszej tercji prowadzili Finowie 2:0 po golach strzelonych przez Brydena Burke’a i Sebastiana Repy. Gospodarze zdołali wyrównać za sprawą dwóch trafień Brendana Shawa.



Oto zestaw par meczów rewanżowych 1/8 finału Champions Hockey League i wynik pierwszego meczu:

Dynamo Pardubice (Czechy) - Ilves Tampere (Finlandia) 3:1

HC Vitkovice Ridera (Czechy) - Pelicans Lahti (Finlandia) 3:0 (walkower z powodu złej jakości lodu)

Skelleftea AIK (Szwecja) – Ocelari Trzyniec (Czechy) 3:4

Vaxjo Lakers (Szwecja) – ERC Ingolstadt (Niemcy) 4:1

Adler Mannheim (Niemcy) – Rapperswil-Jona Lakers (Szwajcaria) 1:4

Farjestad BK (Szwecja) – EHC Biel-Bienne (Szwajcaria) 5:3

Lukko Rauma (Finlandia) – HC Insbruck (Austria/ ICE HL) 2:2

Geneve-Servette HC (Szwajcaria) – RB Monachium (Niemcy) 2:3



Plan transmisji meczów rewanżowych 1/8 finału Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie:

Wtorek (21 listopada):

Skelleftea AIK - Ocelari Trzyniec od 17:50 w Polsacie Sport Fight

Adler Mannheim - Rapperswill-Jona Lakers od 19:20 w Polsacie Sport Premium 5

Środa (22 listopada):

Lukko Rauma – HC Insbruck od 17:20 w Polsacie Sport Fight

Geneve-Servette - RB Monachium od 19:35 w Polsacie Sport Premium 2