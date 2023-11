Warto wspomnieć, że zawodnik Fenerbahce dość niespodziewanie nie znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji Polski na piątkowy mecz z Czechami. 24-latek jest obecnie w znakomitej formie. W pomeczowym wywiadzie podkreślił, że nie ma żalu do selekcjonera.

- Nie było tak, że czułem się rozczarowany. Cieszę się, że jestem w gronie reprezentantów i mogę reprezentować nasz kraj. W spotkaniu z Czechami był plan jasno nakreślony. Muszę być gotowy niezależnie od tego, czy to będzie 5-10 minut, żeby dać drużynie impuls. Nie mam żadnych pretensji do trenera - mówił.

ZOBACZ TAKŻE: Pewne zwycięstwo Polski z Łotwą! Świetny mecz Zalewskiego

Szymański opowiedział również o roli, jaką miał odegrać w tym meczu.

- Miałem szukać gry. To był główny plan na to spotkanie - żeby trzymać się tylko napastników, ale też wspierać obrońców w odbieraniu piłki. Szybko łamaliśmy pressing Łotwy - tłumaczył.

Ponadto zwrócił uwagę na jeden z największych problemów drużyny, jakim jest brak konsekwencji w poczynaniach ofensywnych po zdobyciu bramki.

- To jest nasz jeden z większych problemów, że po bramce nie idziemy za ciosem. We wcześniejszych spotkaniach było tak samo. Z czego to wynika? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że do baraży znajdziemy odpowiedź na to pytanie - wyjaśniał.

Na koniec Szymański zaznaczył, że wierzy, iż drużyna do barażów przystąpi z dobrym nastawieniem.

- Było widać wiele pomysłów i automatyzmów, które staramy się wdrażać. Czasu nie ma za wiele. Wierzę, że zwycięstwo da nam wiele pozytywnej energii i w marcu ta energia i to zrozumienie będą trochę lepsze.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mtu, Polsat Sport