Piłkarska reprezentacja Polski zajęła ostatecznie trzecie miejsce w swojej grupie eliminacji Euro 2024 i o awans na turniej będzie musiała walczyć w barażach. Jak te kwalifikacje ocenia selekcjoner? Jakie widzi plusy, a co jest do poprawy w grze Biało-Czerwonych? Wywiad z Michałem Probierzem w Polsacie Sport, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.