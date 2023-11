Zmiany w ramówce. Oglądaj mecze, które wyłonią rywala Polaków w barażach!

Reprezentacja Polski czeka na poznanie półfinałowego rywala w barażach o Euro 2024. Wiele wskazuje na to, że będzie to Estonia, ale możliwe są też inne rozstrzygnięcia. Wszystko wyjaśni się we wtorek wieczorem po meczach Chorwacja - Armenia i Walia - Turcja. Sprawdź, gdzie oglądać te spotkania!