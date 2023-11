Już w ten piątek odbędzie się gala Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej. W przededniu wydarzenia odbędzie się oficjalna ceremonia ważenia, w trakcie której zawodnicy zaprezentują się kibicom i mediom. Transmisja oficjalnej ceremonii ważenia przed Babilon MMA 41 w Polsacie Sport Fight oraz na Polsatsport.pl i Polsat Box Go.

W walce wieczoru poznamy nowego tymczasowego mistrza kategorii średniej organizacji. O ten tytuł powalczą Adrian Błeszyński i Filip Tomczak. Ciekawie zapowiada się również co-main event, który wyłoni pretendenta do pasa mistrzowskiego w wadze piórkowej. W tym starciu Kamil Warzybok skrzyżuje rękawice z Pawłem Polityło.

Jednym z najbardziej interesujących wydarzeń gali w Bielsku-Białej będzie powrót do klatki po ponad dwuletniej przerwie Sylwestra Kołeckiego. Młodszy brat Szymona Kołeckiego stoczy bój z Przemysławem Wełnickim. Ponadto kolejny pojedynek w formule K-1 stoczy Rafał Dudek. Weteran ringów i klatek zmierzy się ze Stepanem Gubą.

Tradycyjnie galę Babilon MMA otworzą walki na zasadach semi-pro MMA.

Transmisja oficjalnej ceremonii ważenia przed galą Babilon MMA 41 w Polsacie Sport Fight oraz na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o 18:00.

Karta walk gali Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej:

Walka o tymczasowy pas w wadze średniej (do 84 kg):

5 x 5 min – Adrian "Ares" Błeszyński (10-6-1) vs Filip Tomczak (10-4-1)



Walka eliminacyjna do pasa w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Kamil Warzybok (5-2) vs Paweł „Polish Eagle” Polityło (7-4)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (4-2) vs Jarosław Lech (10-8)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sylwester Kołecki (4-0) vs Przemysław Wełnicki (0-1)



Walka K1 w limicie wagowym do 77 kg:

3 x 3 min – Rafał Dudek (30-17) vs Štěpán „Sika” Guba (31-13)



Walka w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 5 min – Katarzyna Sadura (5-5) vs Marie Loiseau (5-4)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Paweł Oleszczuk (2-0) vs Michał Rudzki (1-0)



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Yehor Oliynyk vs Jerzy Trudnowski



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Jakub Zieliński vs Kamil Drzymała

