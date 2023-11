"Naszym celem jest awans do finału Ligi Mistrzów siatkarzy" - powiedział prezes ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Piotr Szpaczek. Kędzierzynianie trzy razy z rzędu wygrali te prestiżowe rozgrywki, a w środę rozpoczną rywalizację w sezonie 2023/2024. Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Olympiakos Pireus w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

"Pewnie trzy lata temu gdyby ktoś usłyszał, że chcemy ponownie wziąć udział w najważniejszym meczu rozgrywek, to by się tylko uśmiechnął. Jednak ostatnie lata pokazały, że w polskiej ekstraklasie grają drużyny, które dobrze sobie radzą w Lidze Mistrzów" - powiedział PAP szef klubu z woj. opolskiego.

Pod koniec maja kędzierzynianie w finale LM pokonali Jastrzębski Węgiel 3:2.

Rywalami Grupy Azoty ZAKSY w fazie grupowej rozpoczynającej się edycji będą: Knack Roeselare (Belgia), Ziraat Bank Ankara i Olympiakos Pireus (drużyna wyłoniona w drugiej rundzie kwalifikacji). Właśnie mecz wicemistrzów Polski z zespołem z Grecji rozpocznie rywalizację gr. A.

"Po analizie kadry Olympiakosu muszę stwierdzić, że ma on w swoich szeregach doświadczonych zawodników, którzy grali na wysokim poziomie. To prawda, że dostał się do fazy grupowej dopiero po walce w eliminacjach, ale nie jest to na pewno łatwy rywal" - uważa Szpaczek.

ZAKSA dalej nie wystąpi w optymalnym zestawieniu. Dłuższe kontuzje leczą Daniel Chitigoi i Wojciech Żaliński. Kilku innych graczy ma lżejsze kłopoty zdrowotne i ich występ stoi pod znakiem zapytania.

W fazie grupowej LM wystąpi 20 zespołów podzielonych na pięć grup. Bezpośrednio do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy. Pięć drużyn z drugich miejsc oraz najlepsza ekipa z trzeciej pozycji wystąpią w barażach. Trzej zwycięzcy uzupełnią stawkę ćwierćfinalistów. Pozostałe zespoły z trzecich miejsc w grupach przejdą do ćwierćfinału Pucharu CEV.

Zdaniem Szpaczka najgroźniejszym kontrkandydatem do zajęcia pierwszego miejsca w gr. A będzie turecki zespół.

mtu, PAP