Niesamowity sukces w eliminacjach mistrzostw Europy! Drugie zwycięstwo w historii reprezentacji

Reprezentacja Gibraltaru do lat 21 odniosła drugie w historii zwycięstwo. Młodzi piłkarze z południowego krańca Starego Kontynentu wygrali na wyjeździe z Mołdawią 2:1 w eliminacjach mistrzostw Europy 2025.

Gibraltar dotychczas zwyciężył tylko raz - 10 października 2017 roku pokonał Macedonię Północną 1:0 w eliminacjach ME 2019. Wtedy też zdobył pierwszą i jedną z pięciu bramek w historii tej reprezentacji.

Trwające eliminacje MME rozpoczął od pięciu porażek i bilansem bramek 1:16, ale pozytywny sygnał dał w poprzedniej kolejce, przegrywając z liderem grupy Holandią tylko 0:1. We wtorek po raz pierwszy strzelił więcej niż dwa gole w jednym meczu.

"Reprezentanci Gibraltaru do lat 21 osiągnęli wynik, na który każdy liczył. Zrzucili okowy, zanotowali kolejny wspaniały występ i pokonali na wyjeździe Mołdawię 2:1, świeżo po ograniczeniu Holandii do tylko jednobramkowego zwycięstwa i pod czarnymi chmurami, jakie pojawiły się nad Gibraltarem po porażce drużyny seniorów z Francją" - napisano w internetowym serwisie "Gibraltar Chronicle", odnosząc się do rekordowej klęski dorosłej reprezentacji z wicemistrzami świata 0:14 w eliminacjach Euro 2024.

W meczu w Kiszyniowie gospodarze mieli 70 procent posiadania piłki, ale stracili gole z rzutu karnego, wykorzystanego przez Dylana Borge'a (29.), oraz po "główce" Taylera Carringtona (57.). Później jeszcze Borge pomylił się przy swojej drugiej "jedenastce", a stratę Mołdawii zmniejszył Serghei Miscov (80.).

Gibraltar nadal jest ostatni w tabeli, ale ma tyle samo punktów co Macedonia Północna - trzy. Prowadząca Holandia zgromadziła 18

AA, PAP