Probierz będzie miał problem z Lewandowskim? "Na pewno młodszy nie będzie"

Lewandowski zapisał się na liście strzelców we wtorkowym meczu towarzyskim przeciwko Łotwie (2:0), ale kilka dni wcześniej nie potrafił zdobyć bramki w rywalizacji z Czechami (1:1). Kolejny raz na doświadczonego napastnika spadła lawina krytyki.

ZOBACZ TAKŻE: Probierz o atmosferze w kadrze. "Przesadzone informacje"

Probierz zdaje sobie jednak sprawę, że obecność Lewandowskiego w kadrze jest fundamentalna.

- Z Robertem jest tak, że po meczu z Mołdawią dziennikarze pisali, że Lewandowski jest potrzebny tej kadrze, a po meczu z Czechami pisali, że się nie nadaje (śmiech). Jak się popatrzy na jego pracę defensywną, to też dał wiele. Na pewno nie będzie młodszy. Umiejętnością danego trenera jest wykorzystać z zawodnika to, co ma teraz, a nie to, co kiedyś - stwierdził selekcjoner.

Doświadczony szkoleniowiec zabrał także głos w sprawie zachowania "Lewego" poza boiskiem.

- Robert bardzo pomaga w treningach i rozmawia z młodymi zawodnikami. Na razie ciężko mi mówić o grze na jednym lub dwóch napastnikach, bo miałem tak naprawdę jedno zgrupowanie - rzekł Probierz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała wypowiedź Michała Probierza w załączonym materiale wideo.