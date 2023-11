Probierz o atmosferze w kadrze. "Przesadzone informacje"

Reprezentacja za Santosa skompromitowała się w eliminacjach, przegrywając m.in. w Kiszyniowie z Mołdawią 2:3. Niedługo później PZPN postanowił rozstać się z doświadczonym Portugalczykiem, a w jego miejsce zatrudniono Michała Probierza. Ten jednak nie dał rady "uratować" eliminacji. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni pokonali na wyjeździe Wyspy Owcze oraz zremisowali u siebie z Mołdawią i Czechami.

Były szkoleniowiec Cracovii w rozmowie z Polsatem Sport został zapytany o podsumowanie własnej pracy w roli opiekuna kadry.

- Trochę przesadzone były informacje dotyczące złej atmosfery w kadrze. Podczas październikowego zgrupowania było widać, że tej grupie to "siedzi" i na pewno było rozczarowanie po meczu z Mołdawią. Uważam, że zrobiono jednak korekty i zrobiono krok do przodu. Widać, że bardzo chcą i że trenowanie to dla nich przyjemność. I to mi się podoba. Są bardzo konstruktywni, jeśli chodzi o współpracę - powiedział Probierz w pierwszych słowach.

Warto zaznaczyć, że Probierz trafił do pierwszej reprezentacji po tym jak prowadził kadrę młodzieżową do lat 21.

- Na pewno to dla mnie była trudna decyzja. Moim dzieckiem była reprezentacja U21, którą prowadziłem przez 14 miesięcy. Robiliśmy nabór i razem ze sztabem oglądaliśmy praktycznie wszystkich zawodników w tych rocznikach. Zdawałem sobie sprawę, że przychodząc do pierwszej reprezentacji będzie bardzo ciężko o bezpośredni awans. Przespaliśmy pewne momenty. Mecz z Czechami był już trochę inny. Musimy teraz dobrze wykorzystać te cztery miesiące, zrobić selekcję, która będzie na lata, a potem wymieniać elementy, zamiast wszystko na nowo - zaznaczył 51-latek.

Wypowiedź Michała Probierza w załączonym materiale wideo.