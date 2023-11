Puchar FIBA: CSM Oradea - Legia Warszawa. Relacja i wynik na żywo

Przed Legią Warszawa ostatni mecz w ramach fazy grupowej tegorocznych rozgrywek Pucharu FIBA. Ekipa ze stolicy, która ma już zapewniony awans do kolejnej rundy, zmierzy się na wyjeździe z rumuńskim CSM Oradea. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Warszawianie po pięciu rozegranych meczach odnieśli komplet zwycięstw i o dwa punkty wyprzedzają swoich najbliższych adwersarzy. Ci nie mają już szans dogonić Legii, ponieważ triumfator spotkania otrzymuje dwa "oczka", podczas gdy przegrany kończy z jednym. Polski zespół może zatem podejść do tej rywalizacji na większym luzie, ale z drugiej strony postara się zakończyć zmagania grupowe z pełną pulą.

Motywacji do wygranej nie powinno brakować gospodarzom, ponieważ oni wciąż nie są pewni gry w drugiej rundzie. Co prawda nie grozi im osunięcie się z drugiego miejsca w grupie, ale obecnie zajmują ósmą lokatę wśród najlepszych drużyn z tej pozycji. Przypomnijmy, że awans do kolejnej rundy wywalczą triumfatorzy grup oraz sześć najlepszych ekip z drugich miejsc.

To oznacza, że CSM Oradea, która w Warszawie przegrała 79:90, musi nie tylko wygrać z Legią, ale liczyć na korzystne rezultaty w innych grupach. To już jednak nie jest problemem koszykarzy znad Wisły.

Relacja i wynik na żywo meczu CSM Oradea - Legia Warszawa od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport