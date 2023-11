Selekcjoner reprezentacji Polski powiedział wprost! "To jest nasza największa bolączka"

Były trener między innymi Jagielloni Białystok wskazał, gdzie leży problem, jeżeli chodzi o zmianę pokoleniową w piłkarskiej reprezentacji Polski.

- Jest taki moment, w którym trzeba dać szansę młodym, żeby była w zespole równowaga. Nie da się przez 15 lat grać tymi samymi zawodnikami. Był taki okres, że w reprezentacji była grupa, która przez osiem czy dziewięć lat cały czas grała. Przez to ta wymiana pokoleniowa jest teraz trudniejsza - stwierdził.

Probierz odpowiedział również na pytanie wielu kibiców. Chodzi o brak powołań dla zawodników występujących w młodzieżowych kadrach.

- Kiedy spotykam kibiców, to pytają, czemu nie weźmiemy do kadry kogoś z dobrze grających reprezentacji młodzieżowych, na przykład z kadry do lat 17. Wtedy im tłumaczę, że żaden z tych piłkarzy nie gra w seniorskich zespołach. To jest różnica, jeżeli popatrzymy na kogoś, kto gra regularnie w klubie - ocenił.

Na koniec selekcjoner reprezentacji Polski wskazał, gdzie leży największa bolączka polskiej piłki.

- Problem jest taki, że ci zawodnicy, którzy grają w seniorach w PKO BP Ekstraklasie, później jadę do juniorów zagranicę. My przejrzeliśmy wszystkich zawodników z młodzieżowych reprezentacji. Jest chłopak, Patryk Mazur ze Stali Rzeszów, który spokojnie mógłby grać w Ekstraklasie, ale wybrał juniorów Juventusu. Tutaj jest nasza największa bolączka - powiedział.

AA, Polsat Sport