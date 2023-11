- Chciałem jeszcze zawalczyć w tym roku. Jestem cały czas w treningu. Dwie walki w roku to dla mnie o wiele za mało - powiedział Cezary Oleksiejczuk (12-2, 5 KO, 2 Sub), który 16 grudnia wejdzie do klatki po raz trzeci w tym roku. Mistrz FEN wystąpi na gali Khan Fight 3 w Turcji, a jego rywalem będzie Alibeg Rasulov (13-0, 6 KO, 4 Sub).