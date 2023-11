Czwartkowym meczem z francuskim Tours VB siatkarze Asseco Resovii rozpoczną swoje występy w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Dla rzeszowskiego zespołu będzie to powrót do tych prestiżowych rozgrywek po siedmioletniej przerwie. Transmisja w Polsacie Sport oraz online w Polsat Box Go.