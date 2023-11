Przed tygodniem zakończyła się pierwsza runda fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wisła nie może zaliczyć tej części rozgrywek do udanych. W siedmiu meczach zdobyła tylko dwa punkty, pokonując w swojej hali Celje Pivovarna Lasko 30:25. Pozostałe mecze, podobnie jak ostatni z Barceloną (25:28), płocczanie przegrali i zajmują po pierwszej rundzie przedostatnie miejsce w tabeli, które nie pozwala na wyjście z fazy grupowej.

W czwartek Orlen Wisła rozpoczyna rundę rewanżową i to od lidera tabeli grupy B. W Palau Blaugrana przeciwnikiem płocczan będzie FC Barca. Zdaniem Wiśniewskiego, przeciwnicy są bardzo silną drużyną.

- Barcelona, to zawsze Barcelona, od wielu lat jedna z najlepszych ekip na świecie. W tym sezonie, już kolejnym, jest kandydatem do wywalczenia udziału w Final Four i jak zawsze, ma duże szanse na wygranie turnieju w Kolonii - powiedział.

- Ciężko się gra przeciwko Barcelonie, rywale są nieprawdopodobnie skuteczni, co jest wynikiem, ściągania do drużyny najlepszych zawodników na świecie, także takich, którzy mają doświadczenie w wygrywaniu ważnych końcówek spotkań. Kiedy zwycięstwo wymyka im się z rąk, potrafią, jak mało kto, odwrócić losy pojedynku na swoją korzyść. Mają w składzie zawodników, którzy w takich momentach biorą na siebie ciężar gry i doprowadzają do korzystnego rezultatu - ocenił Wiśniewski.

Nie da się ukryć, że Wisłę czeka w Barcelonie niezwykle trudne zadanie. Osiągnięcie korzystnego wyniku jest niemal niemożliwe. Niewiele jest drużyn na świecie, które wygrały z mistrzem Hiszpanii w Palau Blaugrana.

- Ta drużyna co roku wygrywa ligę hiszpańską i dociera do Final Four, gdzie jest faworytem turnieju. Co prawda w ostatnich latach, na tym ostatnim etapie zawodzi, ale cały czas jest to marka sama w sobie - tłumaczył.

Drużyna jest znana na całym świecie.

- Teraz co prawda boryka się z problemami finansowymi, ale potrafi zastąpić znakomitych odchodzących piłkarzy, jak choćby Ludovika Fabregasa nowymi, którzy szybko zajmują ich miejsce. Muszą oszczędzać, jak wiele klubów piłki ręcznej, ale mimo tego, prawie każdy piłkarz, który dostaje propozycję od Barcelony, po prostu ją przyjmuje, nie ma mowy o odmowie - stwierdził.

Bez względu na to, w jakim składzie gra Barcelona, łatwo zauważyć, że na każdej pozycji ma znakomitych zawodników.

- W bramce petarda, prawe i lewe rozegranie także, skrzydła, nie gorsze. Każdy kto choć odrobinę się zna na piłce ręcznej, to wie, jaka jest Barcelona, a co za tym idzie, nawet jeśli jest najlepiej rozpracowana, to i tak robi swoje na parkiecie - zapewnił.

Orlen Wisła do Barcelony leci wczesnym rankiem w środę. Około godz. 11 drużyna powinna zameldować się już w hotelu.

- Nie oznacza to, że zawodnicy będą mieli czas wolny i wyjdą na zwiedzanie miasta. Zaplanowany jest południowy trening i odpoczynek. W czwartek będzie rozruch lub siłownia w godz. 10-11, w zależności od potrzeb zawodnika. O 14 obiad, dwie godziny relaksu i wyjazd na Halę. Być może w piątek będzie chwila na zwiedzanie miasta, bo wracamy do kraju dopiero samolotem o 18, po odnowie biologicznej. A w niedzielę gramy już wyjazdowy mecz ligowy w Legionowie. Dobrze, że blisko - dodał Wiśniewski.

Relacja i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

KP, PAP