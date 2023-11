Poznaliśmy Liderów Sport Biznes Polska za rok 2023

Na co dzień zarządzają organizacjami, stoją za sterami największych projektów, dbają o rozwój i promocję sportu, często sami pozostając w cieniu. Stowarzyszenie Sport Biznes Polska po raz drugi uhonorowało liderów branży sportowo-biznesowej. Zdobywcami tytułu, m.in. Piotr Gacek, Otylia Jędrzejczak i Marcin Herra.

W ramach odbywającego się w Warszawie VI Kongresu SBP poznaliśmy zwycięzców Plebiscytu Liderów Sport Biznes Polska 2023. Podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w Hotelu Hilton Warsaw City, przedstawiciele Organizatora - Stowarzyszenia Sport Biznes Polska nagrodzili przedstawicieli świata sportu i biznesu sportowego za ich wkład w rozwój branży.

Konkurs SBP to unikatowa inicjatywa mająca na celu podkreślenie roli ekspertów na co dzień pełniących funkcje bezpośrednio związane z zarządzaniem, rozwojem i promocją sportu. Tytułami liderów nagrodzono osoby szczególnie wyróżniające się na tle środowiska, które dzięki charyzmie, wiedzy i doświadczeniu potrafią poprowadzić swoje zespoły do zwycięstwa.

Do Plebiscytu zgłoszono ponad 160 kandydatów z całego kraju, jednak na finałowej liście znaleźć mogło się tylko 40 nazwisk. W ramach symbolicznego przekazania tytułu, w tej edycji do Jury dołączyli również Liderzy Sport Biznes Polska z ubiegłego roku. Blisko 60 ekspertów branżowych w wyniku głosowania wyłoniło zwycięzców tytułu w 5 kategoriach sektorowych.

Na etapie nominacji, największym zainteresowaniem cieszyły się dwie kategorie - Organizacje Sportowe i Sponsorzy Sportu. To właśnie w nich Organizatorzy otrzymali największą liczbę zgłoszeń, a ostatecznie 24 kandydatów uhonorowano tytułami Lidera Sport Biznes Polska 2023. Wśród nagrodzonych z organizacji znaleźć można takie nazwiska jak: Marcin Herra - Wiceprezes zarządzający Legii Warszawa, Otylia Jędrzejczak – Prezeska Zarządu Polskiego Związku Pływackiego, a także Paweł Papaj - Wiceprezes KS Iskra Kielce. Z kolei spośród reprezentantów firm sponsorujących sport wyróżnienie otrzymali: Katarzyna Gawlik – Dyrektorka Marketingu/Członkini Zarządu Zakładów Bukmacherskich Superbet, Łukasz Turkowski - Dyrektor Zarządzający ds. marketingu, sponsoringu i prewencji w PZU czy Michał Mackiewicz – Starszy kierownik Wydziału Sponsoringu i Eventów w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

Również sektor samorządowy obfitował w nominacje. W tej kategorii Jury nagrodziło, m.in. Marcina Krupę (Prezydent Miasta Katowice), Jakuba Kosowskiego (Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublina), a także Krzysztofa Kupisa (Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecina).

W ramach Plebiscytu doceniono również zarządzających infrastrukturą sportową w Polsce. Na liście laureatów znalazły takie osoby, jak: Magdalena Sekuła - Prezes Zarządu ERGO Arena, Tomasz Zahorski - CEO Legia Training Center oraz Dominik Nowacki - Dyrektor Toru Wyścigów Konnych Służewiec.

Kategorię branży rozrywkowej tegorocznego Plebiscytu Liderów SBP zdominowali z kolei przedstawiciele naczelnych mediów sportowych w Polsce. Wyróżnienie otrzymali, m.in. Paweł Kuwik (Head of Production/Presenter Warner Bros. Discovery/Eurosport) i Piotr Pykel (Zastępca Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat).

Informacja prasowa