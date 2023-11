Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz zmierzą się z parą Lezana Placette/Alexia Richard w swoim pierwszym meczu World Beach Pro Tour Elite. Transmisja meczu Jagoda Gruszczyńska/Aleksandra Wachowicz - Lezana Placette/Alexia Richard w Polsacie Sport Extra, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Polki grają w parze już od dłuższego czasu, są więc ze sobą bardzo dobrze zgrane. Wspólnie zdobyły choćby medal jednego z wcześniejszych turniejów rangi Pro Elite - w lecie w Warszawie cieszyły się ze srebra.

Ich rywalki to znane nazwiska w siatkarskim świecie. Francuzki rywalizowały już z Polkami w tym roku. Podczas wrześniowego Queen & King of The Court uległy Biało-Czerwonym 0:2.

Karolina Potrykus, Polsat Sport