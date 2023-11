25:7, 25:10, 25:7 i 18 asów! Polskie siatkarki bezlitosne dla rywalek

W łotewskim Dyneburgu trwają mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) z udziałem reprezentacji Polski siatkarek U18. Podopieczne trenera Marcina Orlika odniosły czwarte zwycięstwo w turnieju, którego stawką jest awans do mistrzostw Europy.

Polki w Dyneburgu kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Na inaugurację zmierzyły się z teoretycznie najtrudniejszym rywalem w tym turnieju – Ukrainą. Prowadziły już 2:0, ale rywalki zdołały wyrównać stan meczu. Ostatecznie to jednak polskie siatkarki wygrały to zacięte starcie 3:2 (15:8 w tie-breaku). W kolejnych meczach nie było wielkich emocji. Polki wygrały 3:0 z Estonią i 3:0 z Litwą.

W czwartym meczu turnieju reprezentacja Polski zmierzyła się z Azerbejdżanem. Drużyna trenera Marcina Orlika rozbiła przeciwniczki 3:0, dominując w każdym z setów – 25:7, 25:10, 25:7. Polki dominowały w polu serwisowym (asy 18–1) oraz w ataku (skuteczność 73%–18%) Najwięcej punktów wywalczyła atakująca Gabriela Robińska (10).

W kolejnych spotkaniach turnieju polskie siatkarki zagrają z Gruzją i Łotwą. Rozgrywana na Łotwie impreza zakończy się 26 listopada, a jej zwycięzca uzyska awans do mistrzostw Europy 2024.

Polska – Azerbejdżan 3:0 (25:7, 25:10, 25:7)

RM, Polsat Sport