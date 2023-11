Promowany przez Dariusza Snarskiego Bartłomiej Przybyła za kilka dni zmierzy się z Czechem Markiem Cureją (1-1, 1 KO).



- Nie wiem za dużo o moim rywalu, ponieważ dopiero zaczyna zawodową przygodę z boksem. Oglądałem jego jedną walkę, to pięściarz nastawiony na atak, ale jest w tej ofensywie bardzo chaotyczny i brak mu doświadczenia na ringach profesjonalnych. Nie mam zamiaru go lekceważyć, mimo że jest zawodnikiem przeciętnej klasy sportowej – powiedział pochodzący z Mysłowic Przybyła.

W tamtym roku wygrał 5 walk, zaś po dłuższej przerwie, we wrześniu pokonał boksera z Mongolii Bazargura Jugdera. - Pokazałem się z dobrej strony. A wkrótce po walce zostałem zaproszony przez team Mateusza Polskiego na obóz sparingowych przed jego pojedynkiem z Janem Lodzikiem. Zrobiliśmy około 50 rund sparingowych, co na pewno zaprocentuje w najbliższej walce – stwierdził Przybyła.



Dariusz Snarski, olimpijczyk z Barcelony i jeden z najlepszych polskich bokserów w latach 90, zapowiada, że rok 2024 ma być “czasem Bartłomieja Przybyły”. Na razie jego pięściarz zajmuje trzecie miejsce w polskim rankingu Boxrec, za Denisem Mądrym i Kamilem Młodzińskim.



- Obaj są wyżej, bowiem mają więcej walk niż ja i boksowali z lepszymi rywalami. A kto jest lepszy zweryfikuje ring, o ile dojdzie do takich pojedynków. Chciałbym boksować w przyszłym roku z Denisem Mądrym. Z Kamilem Młodzińskim znany się bardzo dobrze, jest z Mysłowic tak jak ja, wiele razy pomagał mi w mojej karierze, stał w narożniku podczas walk. Stoczyliśmy z Kamilem wiele rund sparingu i jeśli miałoby dojść do tej walki, to musiałby być pojedynek o jakiś pas. W innym przypadku nie będziemy rywalizować – uważa Bartłomiej Przybyła.



Zawodnik Chorten Boxing Production nie ukrywa, że celem na przyszły rok jest tytuł mistrza Polski. - Jestem młody, więc jeszcze wiele przede mną. Wkrótce ogłosimy plany dotyczące moich kolejnych walk – dodał.



Na koniec, jeszcze jedno porównanie Bartka Przybyły z Kamilem Młodzińskim i Denisem Mądrym. - Myślę, że technicznie jesteśmy na tym samym poziomie. Siła i wytrzymałość to moje atuty i w tych elementach jestem lepszy, ale wszystko zweryfikuje ring.

