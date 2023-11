Djoković zniesmaczony kibicami. "To brak szacunku"

Lider światowego rankingu tenisistów Novak Djokovic, który przyczynił się do zwycięstwa Serbii nad Wielką Brytanią w ćwierćfinale Pucharu Davisa w Maladze, był zniesmaczony postawą kibiców rywali. "To brak szacunku" - ocenił, gdy hałasy z trybun zagłuszały jego wypowiedź na korcie.

Triumfator 24 turniejów wielkoszlemowych tuż po swoim meczu z Cameronem Norriem, wygranym 6:4, 6:4, wdał się w sprzeczkę z grupą fanów, którzy próbowali zdeprymować go okrzykami w czasie gry. Z kolei podczas wywiadu po tym pojedynku na trybunach głośno uderzano w bębny i wówczas Serb krzyknął w stronę kibiców, aby "zamknęli się".

- To jest brak szacunku, ale trzeba być na to przygotowanym w Pucharze Davisa. To normalne, że kibice czasami przekraczają granice. Czasem w przypływie emocji też się na to reaguje, żeby pokazać, że nie daje się przyzwolenia na takie zachowanie - powiedział na późniejszej konferencji prasowej.

Wcześniej jego rodak Miomir Kecmanovic pokonał Jacka Drapera 7:6 (7-2), 7:6 (8-6). W półfinale Serbia zmierzy się w sobotę z Włochami.

Djokovic zakończył 2023 rok triumfem w ostatnim w sezonie turnieju ATP Finals w Turynie i umocnieniem się na pierwszym miejsca w rankingu. W tym roku wygrał m.in. trzy imprezy wielkoszlemowe.

- Pewna część mnie już z wyczekiwaniem patrzy na relaks, "rekalibrację", odłożenie rakiety na bok, ale jeszcze nie mogę sobie pozwolić na rozkoszowanie się myślami o wakacjach. Walka na korcie dla mojego kraju zawsze dodaje dodatkową energię, motywację - powiedział 36-letni tenisista z Belgradu.

Drugą parę półfinałową tworzą Finlandia i Australia, które zagrają w piątek. Finał w Maladze zaplanowano na niedzielę.

